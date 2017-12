Prechádzka peklom v Dante's Inferno

11. dec 2009 o 11:00 Ján Kordoš

Podľa posledných informácií sa navyše majitelia PS3 môžu radovať, pretože práve len pre ich hernú platformu sa na trhu objaví aj špeciálna Divine Edition za veľmi priaznivú cenu – v USA to bude necelých 60 dolárov. Exkluzívne balenie bude obsahovať vývojárske komentáre, knižku artworkov od Wayna Barlowe-a, soundtrack a dokonca i do anglického jazyka preložené literárne dielo Inferno od Dante Alighieriho! A to už je pekný darček.

Zdroj: Gamespot,Shacknews