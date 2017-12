Testovali sme Nokiu N900

Vreckový počítač pre tých, čo milujú technológie. Je dokonale zladený s internetom, pripravený na záplavu softvérov a má všetky predpoklady pre to, aby sa stal obľúbeným. Kto ho však chce ovládnuť, musí začať myslieť úplne inak, ako pri používaní mobilov.

10. dec 2009 o 14:00 Milan Gigel

Ak sa Nokia N900 čímsi líši od podobných zariadení na trhu, je to používateľské prostredie. Počíta s vysunutou klávesnicou a otočením zariadenia na šírku, predpokladá intenzívnu prácu s internetom a samotné telefonovanie odsúva na vedľajšiu koľaj. Neznamená to však, že vás bude obmedzovať pri komunikácii. Práve naopak. Treba si len zvyknúť na to, že pohodlie obsluhy sa od toho zaužívaného trochu líši.

Vo vrecku ju pocítite

Kto chce počítač do vrecka, musí počítať s tým, že nejde o žiadnu mušiu váhu. Hmotnosť presahujúca 180 gramov je v mnohých situáciách príťažou a ani 18 milimetrová hrúbka nie je zvodnou mierou, ktorá by záujemcov oslovila. Dobrou správou však je, že továrenské spracovanie detailov je na špičkovej úrovni.

Robustný, zosilnený rám dáva zariadeniu potrebnú tuhosť a pozornosť si zaslúži aj dobre spracovaný výsuvný mechanizmus. Výrobca zúročil svoje skúsenosti z konštrukčných inovácií, ktoré sa pri iných modeloch osvedčili. Pružný zadný kryt, výklopný stojan, krytka objektívu či posuvné tlačidlo pre zamykanie displeja. Človek má pocit, že všetky detaily dôverne pozná. Tomuto modelu síce chýba kus dizajnérskeho šmrncu, vzhľadom na úzku cieľovú skupinu záujemcov by prekážať nemalo.

Áno. Nokia N900 je malá zaoblená tehla bez nápadu, akonáhle sa však rozžiari displej, je jasné že nejde o žiadne béčko.

Za displej sa hanbiť nemusí

S takmer 9 centimetrovou uhlopriečkou a rozlíšením 800x480 bodov ponúka displej dostatok komfortu nielen na obsluhu, ale aj na prehliadanie dokumentov či internetových stránok, ktoré sú preplnené informáciami. Má dobrú čitateľnosť nielen v interiéri ale aj na priamom slnku. Intenzitu podsvietenia však automaticky regulovať nedokáže.

Jemnosť zobrazenia využili vývojári naplno a písma sú čitateľné vďaka vyhladzovaniu aj pri malých veľkostiach, čo sme ocenili hlavne pri používaní internetových služieb. Prekresľovanie pri videách je svižné, dobré je aj farebné podanie pri prehliadaní fotografií. Na to, že displej žiari farbami však tvorcovia používateľského prostredia akosi pozabudli. Používateľské prostredie rovnako fádne, ako dizajn zariadenia.

Veľmi dobré skúsenosti sme nazbierali pri dotykovom ovládaní. Po kalibrácii je snímanie presné a nutkanie použiť stylus zasunutý v pravom dolnom rohu sme nepociťovali. Či už listovanie v dlhých zoznamoch, odklikávanie internetových odkazov alebo práca s widgetmi na pracovných plochách - všetky sú bezbariérové.

Klávesnica mohla byť lepšia

Senzorové tlačidlá na čelnom paneli pre jednoduché telefonovanie či rýchly prístup k najpoužívanejším funkciám chýbajú. Akoby používateľ dostával pocítiť že nejde o smartfón, ale o vreckový počítač. Všetko sa točí okolo výsuvnej klávesnice, ktorú je možné na želanie zastúpiť virtuálnou QWERTY klávesnicou na displeji.

Tlačidlá sú pomerne malé a stiesnené, avšak aj hrubšie prsty sa vďaka ich tvarovaniu a zvýšenej citlivosti v strede trafia na správne miesto. Počíta sa s tým, že človek bude N900 obsluhovať vždy oboma rukami. Slovenská lokalizácia chýba, rovnako ako slovníky pre písanie. Doriešené nie je ani písanie znakov s diakritikou. Tri riadky na klávesnici v tomto prípade nestačia a výrobca zabudol aj na to, aby k najpoužívanejším znakom zjednodušil prístup pomocou preraďovača tak, ako sme to už u Nokie niekoľkokrát videli. Ústretovosť jednoducho chýba.

Čo sa skrýva pod kapotou

Ak túžobne čakáte na operačný systém Maemo 5 postavený na Linuxe, ktorý svižne beží na procesore ARM Cortex-A8 z 32 gigabajtovej flash pamäte, s istotou môžeme povedať, že o rýchlu odozvu nie je núdza. Na kompletný štart po zapnutí si treba nejakú tu minútku počkať, načítavanie aplikácií či prepínanie medzi nimi je dostatočne rýchle. Systém sa začne spomaľovať až vtedy, ak sa počet spustených programov priblíži k magickej osmičke.

Prednastavenia počítajú s tým, že sa nachádzate v 3G pokrytí a je úplne jedno, aké frekvencie operátor používa. Pre úspešné spojenie pod staršími BTS stanicami je potrebné uskutočniť zmenu nastavení, inak si budete márne lámať hlavu nad tým, prečo SIM karta nebola zaregistrovaná v sieti operátora.

N900 odhalí všetky dostupné WiFi siete a po skonfigurovaní sa už na nič nepýta. Ak je dostupný internet cez hotspot tak ho využije, akonáhle zmizne z dosahu, všetka komunikácia prebieha cez mobilného operátora. Žiadne otázky, žiadne upozornenia – vždy používa najlacnejší kanál podobne ako notebook. Keďže každú chvíľu sa kontroluje dostupnosť novej pošty, stav kontaktov v IM klientoch a mnoho iného, neobmedzený dátový paušál je rozumným riešením.

Samozrejmosťou je bluetooth, ktorý má svoje muchy pri vzdialenom prístupe k údajom zo SIM karty. V balení je káblik pre televízny výstup, počítať môžete aj so slotom na microSD karty s kapacitou do 16 gigabajtov, 3,5 mm jack konektorom, GPS modulom, infračerveným portom, ktorý doposiaľ nepodporuje žiadny softvér a FM vysielačom. Ide o zostavu, ktorá je pri lepšie vybavených smartfónoch štandardom. Naopak, ak ste zvyknutí používať softvéry Nokie na kompletnú správu telefónu cez počítač, N900 so systémom Maemo 5 má zatiaľ vážne medzery.

S multimédiami si rozumie

Zabudovaný 5-megapixlový fotoaparát s aktívnou krytkou a dvojicou lediek snáď prestavovať netreba. Výrobca ho už niekoľkokrát použil v predchádzajúcich modeloch, takže nebyť slabého blesku, človek by bol s výkonom spokojný.

Dobre spracovaný multimediálny prehrávač nepotrebuje špeciálnu konverziu videí, ani hudby. Stačí dnu „nasypať“ archív z pevného disku počítača. Samozrejmosťou je aj prehrávanie flash videí priamo z internetu. Pre rozšírenie o podporu formátu Ogg je však potrebné doinštalovať podporu z internetu.

S pripojeným TV-Out káblom sme boli spokojní s výstupom na obrazovke, slúchadlový konektor zasunutý vpravo nám trochu prekážal pri obsluhe. Zabudovaný FM vysielač má výrazne obmedzený výkon a tak sme neraz museli zaistiť bezprostrednú blízkosť N900 pri anténe FM prijímača.

Internet na každom kroku

Skvelá podpora elektronickej pošty, rovnako dobrý internetový prehliadač s plnou podporou flashu 9.4 a Ajaxu, bezproblémový prístup k webom so skriptovaním a silné previazanie na komunikačné služby. Týmito slovami je možné v krátkosti charakterizovať funkcie, ktoré sú pri en-deväťstovke kľúčové.

Počas celej doby používania sme nenarazili na bariéry, ktoré by boli pri používaní internetových služieb neprekonateľné. Sú tu však prvky, na ktoré si treba zvyknúť. Ak ste si doposiaľ boli istí, že v zozname kontaktov nájdete všetky čísla zo SIM karty či pamäte počítača, v prostredí Maemo 5 je všetko inak. Objavujú sa tu aj všetky kontakty z IM sietí ku ktorým je stroj prihlásený. Znamená to jediné. S výnimkou samostatnej obsluhy e-mailov je možné každého kontaktovať cestou, ktorá je v danej situácii najschodnejšia. To znamená nielen telefonovanie a esemeskovanie cez sieť operátora, ale aj odosielanie krátkych správ, či hovory cez internet. Stačí navoliť kanál a potvrdiť. Je to praktické. Iba pri e-mailoch nám chýbal prehliadač príloh, ktorý by nevypovedal poslušnosť po mesiaci používania. V systéme je iba testovacia verzia a žiadna voľne dostupná alternatíva zatiaľ neexistuje.

S internetom sú prepojené aj widgety na pracovných plochách, klienti pre prístup k sociálnym sieťam ale aj repozitáre doplnkového softvéru, ktorý je možné do zariadenia doinštalovať. S Linuxom pod kapotou to môže vyzerať že ponuka je neobmedzená, nie je to však pravda. Prepracujete sa k príkazovému riadku, k root účtu, k midnight commanderu, avšak zabudnite na to, že sprevádzkujete napríklad OpenOffice, či vlc.

Zhodnotiť počas týždňového testu možnosti operačného systému Maemo 5 a preniesť sa cez úplne neznáme, ba miestami až nelogické používateľské rozhranie je nemožné. Môžeme však povedať, že nie je pre každého. Chce to cvik, zmenu návykov a možno aj kus vylepšení od vývojárov.

Nabíjanie každú noc

S výdržou batérie sme neboli spokojní. Bez každodenného nabíjania sa používateľ nezaobíde a to aj napriek vysokej, 1320 mAh kapacite akumulátora. Pri stálom WiFi spojení a aktívnej komunikácii vydrží zariadenie približne deň na príjme, pri silnom nápore internetových multimédií mu však dôjde dych skôr, ako sa zotmie. Predvídavo je teda možné N900 dobíjať vždy, keď sa v blízkosti objaví počítač. MiniUSB port funguje nielen s nabíjačkou, ale aj pri spojení s počítačom.

Nokia N900 je vreckový počítač, ktorého silnou stránkou sú multimédiá a internet. Osloví úzku skupinu používateľov, ktorým nevyhovujú obmedzenia a uzavretosť smartfónov. S Linuxom na palube je možné počítať s boomom najrôznejších systémových softvérov a aplikácií, silné obmedzenia však vidíme vo výdrže batérie, a nie veľmi prehľadnom používateľskom prostredí, kde sa môže nový majiteľ rýchlo stratiť či zamotať. Stretli sme sa s dialógovými oknami, ktoré nebolo možné zavrieť, chybičky sa nájdu na najrôznejších miestach. Vyčkať si na aktualizáciu systému sa určite vyplatí.