Testovali sme MSI Wind Top AE2020

Vyzerá ako multimediálny monitor, v skutočnosti však ide o počítač. Neponúka výnimočný výkon a nemá ani špeciálnu výbavu ktorou by vybočoval spomedzi priemeru. Svojim vyhotovením sa však zameriava na to najdôležitejšie - komfort.

9. dec 2009 o 14:00 Milan Gigel

Ak má tento stroj čím osloviť, je to jeho kompaktný formát. Zoberte stolový počítač, zmenšite ho, natlačte ho do monitora a máte predstavu o tom, čo dostanete za svoje peniaze. Zabaľte ho do atraktívneho dizajnu, pridajte dotykové ovládanie, slušný zvuk a máte stroj, ktorý má vo svojej ponuke takmer každý výrobca. Prečo ich v domácnostiach vidíme iba zriedkavo?

Multimediálny počítač typu všetko-v-jednom nie je pre každého. Nemožno ho používať v teréne ako notebook a nie je natoľko všestranný, aby stíhal držať krok s najnovšími počítačovými hrami. Kto si však potrpí na pohodlie a chce sa vyhnúť spleti káblov, vysokej spotrebe a plnému pracovnému stolu, ten má o čom uvažovať. Ako sa MSI Wind Top AE2020 prejavil u nás v redakcii?

Dizajn, ktorý osloví

Výrobca spravil všetko pre to, aby kompaktný počítač zapadol do moderných interiérov, kde sa hľadí na každý detail. Priehľadný rám z robustného plastu, elegantné zaoblenia a snaha ukryť svet technológií za oponu lesklých materiálov priniesli svoje ovocie. Nebyť klávesnice a myši, človek môže ľahko nadobudnúť dojem, že ide o malý televízor do detskej izby či do spálne.

Celkový dojem však kazí intenzívne svetlo lediek. Namiesto toho, aby jemne podsvietili priesvitné plasty, v prítmí pútajú pozornosť ostrým svetlom. Intenzita neklesne ani v momente, keď počítač prejde do režimu spánku. Chýbala nám aj rukoväť na zadnej strane, tak ako ju poznáme z modelov od iných výrobcov. Aj keď je prenášanie iba príležitostnou prácou, manipulácia by bola podstatne jednoduchšia.

Pochváliť však musíme dobre spracovaný podstavec, ktorý umožňuje polohovanie sklonu displeja. Je pevný, stroj stojí vďaka gumovým nožičkám na stole stabilne a prispôsobiť ho možno rôznym výškam sedenia. Nám sa najviac osvedčilo klesnúť stoličkou na najnižšiu polohu, aby bol stred displeja čo najbližšie k rovine očí.

Slušné zobrazenie, rovnako dobrý zvuk

Oči privyknuté na malý displej notebooku čaká pri práci za týmto strojom kus uvoľnenia. 20-palcová uhlopriečka a širokouhlý formát sú dostatočné nielen na prácu, ale aj na oddych. Pri sledovaní filmu sa možno vzdialiťdo pohodlnejšieho kresla. Netreba však očakávať zázraky. Klasický TN panel stráca pri pohľade zo strán farebnosť a kontrast, takže zotrvať v osi displeja sa vypláca. Farebné podanie a kvalitu zobrazenia hodnotíme ako priemernú. Počítať treba aj s leskom krycieho filtra, ktorý môže pri intenzívnom zdroji svetla za chrbtom zvyšovať záťaž očí. Pri večernej práci sme tlmili podsvietenie, pretože vo výbave nie je senzor, ktorý by to robil automaticky.

Rozlíšenie 1600x900 bodov je kompromisom ceny a komfortu. Čitateľnosť písma so zapnutým vyhladzovaním je dobrá, pri práci s tabuľkami či prehliadaní internetových stránok sme nemali pocit, že by sme potrebovali viac. V prípade potreby pripojenia sekundárneho monitora je k dispozícii HDMI port. Pri pripojení televízneho prijímača a štandardného monitora pracoval spoľahlivo. Ovládací softvér od nVidie, či obsluha viacerých monitorov zabudovaná v systéme Windows nesklamali.

Zvuk je v rovnováhe so zobrazovaním a pri plnom vybudení nemá problém dopraviť hudbu aj do vedľajších miestností bytu. Vďaka technológii SRS je jeho kvalita akceptovateľná aj pri počúvaní hudby či sledovaní filmov. Pri používaní sme necítili potrebu pripojiť k stroju externé reproduktory. Kto si však chce užiť priestorový zvuk, môže využiť optický digitálny výstup.

Na dotyky je zatiaľ priskoro

Aj keď sa môže zdať, že dotykové ovládanie je hlavným lákadlom pre kúpu tohto počítača, nie je to pravda. Sedmička a zopár aplikácií z dielní MSI sa snažia ukázať, že počítač je možné obsluhovať aj bez klávesnice a myši, stále však chýba hlbšie prepracovanie používateľského rozhrania. Tablet, ktorý je možné ovládať prstom namiesto pera nie je dobrým dôvodom pre zmenu návykov. Deti možno potešia flešovky na internete, ktoré možno ovládať prstami, používateľ však pri práci ruku z klávesnice a myši nezdvihne. Možno v obývačke či spálni pri prehrávaní multimédií.

To však stavia tento stroj do úlohy druhých či tretích huslí v domácnosti. K riešeniu, ktoré ponúka so špeciálnou softvérovou výbavou firma HP sa zatiaľ konkurencia nepriblížila.

MSI Wind Top AE2220 MSI má v ponuke aj lepšie vybavený model s označením AE2220. Má 21.5-palcový displej s plným HD rozlíšením, rýchly procesor Intel Core 2 Duo T6600, 640-gigabajtový disk, 4 gigabajty operačnej pamäte a bezdrôtovú klávesnicu s myšou. V dodávke je aj diaľkový ovládač.

Preto nás zamrzelo, keď sme v balení našli iba jednoduchú káblovú klávesnicu a myšku, ktorá svojim malým telom zapasuje skôr k notebooku ako k stolovému počítaču. Nie, že by práca s nimi bola nepohodlná, bezdrôtové pripojenie a kus ergonómie navyše by boli výrazným plusom. MSI ponúka takúto alternatívu pri novšom modeli s modelovým označením AE2220.

Kde však štandardná výbava môže zabodovať sú špeciálne pracoviská, akými sú škôlky, kiosky, knižnice či samoobslužné boxy, kde špeciálny softvér využije v plnom rozsahu výhody dotykového ovládania. Robustné presklenie chráni panel pred poškodením, takže rozhodne nejde o žiadnu citlivku.

Periférie na dosah ruky, kamera bez náklonu

Optickú mechaniku, čítačku pamäťových kariet, ovládacie tlačidlá, či konektory pre pripojenie periférií netreba dlho hľadať. Sú síce mimo zorného poľa, používateľ si však rýchlo vypestuje potrebné hmaty aj naslepo. Nás potešilo to, že výrobca počíta s rýchlym uspávaním systému na jeden klik a s možnosťou vypnutia zobrazovacieho panelu pri prehrávaní hudby. Všetko vyrieši jediné kliknutie a spotreba je na uzde. Aj bez vypínania je prevádzka ekonomická.

Na obmedzenia sme narazili pri používaní webkamery. V ráme je zabudovaná napevno a tak pri telefonovaní je na používateľovi, aby sa dostal to jej zorného uhla, alebo prispôsobil náklon displeja. Z 1.3 megapixelového snímača sa snaží dostať maximum. Prioritou je kvalita obrazu a tak pri slabšom osvetlení vzniká trhaný obraz namiesto toho, aby výrazne narastal šum. A to je rozumné.

Čo sa skrýva pod kapotou

Pri pohľade na parametre stroja je ihneď jasné, že nejde ani o výkonový trhák, avšak ani o stroj, ktorý bude mať problémy s prevázkou multimédií, či niektorých počítačových hier. Systém je postavený na dvojjadrovom procesore Intel Pentium T4300 a grafickom akcelerátore nVidia 9300 z platformy Ion. Vo výbave sú 3 gigabajty operačnej pamäte, SATA disk s kapacitou 320 gigabajtov, DVD napaľovačka a všetky periférie v tradičnej zostave vrátane gigabitového ethernetu, WiFi rozhrania pre prístup na internet, či ESATA konektora pre pripojenie rýchleho externého disku. Čo chýba je bluetooth modul pre komunikáciu s mobilom či bezdrôtovými slúchadlami.

Chladenie je tiché a dostatočne výkonné, pri behu sme namerali priemernú 60-wattovú spotrebu, ktorá v záťažových špičkách stúpla jemne za hranicu 100 wattov.

Počítač na všedný deň

V bežnej prevádzke sme nepociťovali žiadne výkonové obmedzenia. Antivírusový softvér, weby s komplikovaným flashom, či prehrávanie videí zvládal stroj bez obmedzení. Spokojní sme boli s prehrávaním 1080p HD videí z pevného disku, ale aj pri ich streamovaní z internetu. Grafický čip odbremeňuje od záťaže procesor a dve jadrá majú dostatočný výkon nielen na kancelárske úlohy, ale aj na menej náročné hry.

Svižný beh môžeme pripísať aj sedmičke, ktorá je v stroji predinštalovaná výrobcom. Doplnkový softvér od MSI však nie je príliš veľkou pridanou hodnotou. Prehliadač fotografií, detský kvíz či softvér pre rýchlejšie spúšťanie aplikácií dotykom nás príliš neoslovili. Rovnako ani Touch Pack od Microsoftu.

MSI Wind Top AE2020 hodnotíme ako zaujímavý počítač do domácností, či na reprezentatívne pracoviská, kde sa nekladie enormný dôraz na výkon a zaváži viac vzhľad a pohodlie pri obsluhe. Dokážeme si ho predstaviť ako hlavný počítač v domácnosti, stroj na recepciu či do internetovej kaviarne alebo učebne, dotykové ovládanie nás však nepresvedčilo o tom, že má príliš veľký význam. Všetko však môžu zmeniť softvéry, ktoré ho dokážu využiť naplno.