V Austrálii zakázali Aliens vs. Predator

8. dec 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Na hre Aliens vs. Predator sa komisii nepáčilo zbieranie trofejí predátora (kto videl film, vie o extravagantnej bižutérii predátorov svoje) a posmrtné ničenie ľudských tiel. Vývojársky tím pre CVG reagoval jednoducho: nechcú a nebudú orezávať pôvodnú verziu hry pre dospelých len pre určité teritória kvôli ich zákonom, ktoré nedovoľujú dospelým vybrať si hru podľa vlastného gusta. Vydavateľská spoločnosť Sega bude hľadať ďalšie možnosti ako presadiť hru na trhu, ale je to nereálne bez cenzúry.

Austrálski hráči môžu právom nadávať na ratingový systém ich krajiny. Na rozdiel od napríklad filmov je maximálne vekové obmedzenie pri hrách stanovené na 15 rokov. Filmy sú hodnotené i do 18 rokov. Znamená to jedno: každá hra, ktorá je vo svete hodnotená ako pre dospelých, sa buď v Austrálii vôbec neobjaví, dostane obmedzenie do 15 rokov, alebo musí byť dodatočne upravená. Podobné problémy majú aj nemeckí hráči, kde ratingová agentúra odmieta prijať väčšinu hier, v ktorých sa objavuje krv a akčné scény, preto sú nemecké verzie hier dodatočne upravované. Aliens vs. Predator na trhu objaví vo februári 2010 pre PC, PS3 a X360.

Zdroj:Kotaku