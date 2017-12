Po Nay sa stalo mobilným telekomom aj Tesco

Ďalší obchodník ponúka mobilné služby. Háčikom jeho ponuky je tarifikácia.

7. dec 2009 o 0:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Po elektropredajcovi NAY, ktorý vlastné mobilné služby predstavil v máji, nasleduje jeho kroky aj reťazec Tesco Stores s oveľa širšou sieťou obchodov na Slovensku.

Obe firmy využívajú technické zázemie najmladšieho operátora na trhu, firmy Telefónica O2. „Zahŕňa primárne prevádzku mobilnej siete, vývoj mobilných produktov pre účely Tesco Mobile, dodavku SIM kariet a v neposlednom rade aj prevádzku Centra služieb zákazníkom,“ vysvetlil René Parák, hovorca O2.

Tesco Mobile ponúka hovory do všetkých slovenských sietí aj do európskych pevných sietí, a to za 10 centov za minútu. Háčikom je tarifikácia 60+1. Tá znamená, že za 25 sekúnd hovoru zaplatíte ako za minútu. No ak budete volať 65 sekúnd, v skutočnosti zaplatíte za 65 sekúnd. Ponuka Tesca je teda výhodná najmä pre tých, ktorí často volajú viac ako minútu.

„V súčasnosti máme v ponuke služby, vďaka ktorým je možné telefonovať za menej ako 10 centov do všetkých sietí a so sekundovou tarifikáciou od prvej sekundy,“ vraví Richard Fides, hovorca Orangeu. T-Mobile vraví, že „necíti potrebu komentovať štandardné marketingové aktivity a partnerstvá najmladšieho operátora.“

Súčasťou predplatenej karty Tesco Mobile je zobrazovanie čísla volajúceho CLIP, utajenie čísla CLIR, podržanie a blokovanie hovoru, ale tiež informácie o zmeškaných hovoroch prostredníctvom textových správ a prístup na internet. Niektoré tieto funkcie pritom konkurencia spoplatňuje. Súčasťou ponuky je aj možnosť preniesť si do Tesco Mobile staré telefónne číslo.