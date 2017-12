Obedná pauza: Company of Myself

V The Company of Myself sa viete rozdvojiť (až roz-X-tiť) v čase a hýbať sa s postavičkou tak, aby ste si pomohli v nasledujúcom ťahu. Alebo v predchádzajúcom.

24. sep 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Keďže ste prišli o spoločnosť, museli ste sa naučiť pomáhať si sám. Veľmi prakticky. O tom je The Company of Myself. V hre sa viete rozdvojiť (až roz-X-tiť) v čase a hýbať sa s postavičkou tak, aby ste si pomohli v nasledujúcom ťahu. Alebo v predchádzajúcom. Hra začína v pomalom tempe, ale ak vydržíte zopár prvých jednoduchých levelov, tak vás neskôr aj príjemne potrápi. o Ovládanie:

Klávesnica - šípky na pohyb,

medzerník na použitie "nového seba" (prípadne občas na inú postavu),

Klávesnica - šípky na pohyb,

medzerník na použitie "nového seba" (prípadne občas na inú postavu),

R na reštart levelu.