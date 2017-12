Nokia odmieta tvrdenia, že až 70 % jej mobilov trpí poruchami

14. apr 2002 o 16:27 © TASR 2002

Helsinki 14. apríla (TASR)- Podľa analýzy investičnej banky Dresdner Kleinworth Wasserstein (DKW), ktorá patrí do skupiny Dresdner Bank, prestanú displeje "všetkých dôležitých" modelov Nokie po niekoľkých týždňoch fungovať alebo sa stále vypínajú. Náklady, spojené s garančnými opravami, DKW odhaduje na 150 mil. EUR.

Hovorca spoločnosti Nokia Mobile Phones Tapio Hedman tieto informácie odmieta. "Tvrdenie, že až 70 % našej produkcie mobilných telefónov trpí poruchami, je smiešne. Aj tvrdenia o hospodárskych dôsledkoch sú nesprávne. Náklady, vyplývajúce z chybných komponentov, pokrýva ich výrobca a pre nás to nemá žiadne finančné dôsledky," povedal T. Hedman.

Rozruch okolo Nokie začal potom, čo nemecké noviny Handelsblatt minulý štvrtok uviedli, že poisťovňa Pro Systec odmieta poisťovať určité modely Nokie kvôli príliš vysokej poruchovosti. "Domnievam sa, že správa DKW sa opiera o toto tvrdenie," povedal T. Hedman.

Per Lindberg, ktorý je autorom správy DKW, si však za svojím tvrdením stojí. Podľa jeho zdrojov sa chybné displeje objavujú v modeloch 3310, 3330, 6210 a 8210. "Verím, že miera chybných displejov v týchto modeloch je od 40 do 100 %. A displeje sú len jedným z mnohých problémov," cituje P. Lindberga piatkové vydanie fínskeho denníka Helsingin Sanomat. Per Lindberg je vo Fínsku považovaný za dlhodobého nepriateľa domácej Nokie. Fínski analytici často poukazujú na fakt, že jeho predošlým pracoviskom bol švédsky Ericsson.

