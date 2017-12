Francúzsko a Anglicko spájala superrieka

Rieka, ktorú mali kedysi územia dnešnej Veľkej Británie a Francúzska spoločnú, nakoniec spôsobila ich oddelenie.

LONDÝN, BRATISLAVA. Veľká Británia mala s Francúzskom spoločnú rieku. Pred 450-tisíc rokmi, keď ešte nejestvoval súčasný Lamanšský prieliv, do nej vtekali Temža a Rýn. Podľa anglicko-francúzskeho tímu vedcov to naznačujú sedimenty na dne Atlantického oceánu, ktoré pochádzajú zo severu, no rieka ich odniesla k pobrežiu Francúzska.

Gigantická rieka sa rozkladala kdesi v oblasti, ktorá dnes spája Atlantický oceán so Severným morom.

Vznikla, keď vo vtedajšej dobe ľadovej pretieklo veľké ľadovcové jazero, ktoré sa nachádzalo v oblasti dnešného Severného mora. Voda následne vytvorila superrieku. „Je to posledný kúsok do skladačky, ktorá rekonštruuje dramatické udalosti, čo predchádzali oddeleniu Británie od Európy a ktoré jej dali štatút ostrova,“ povedal podľa Daily Telegraph profesor Phil Gibbard z univerzity v Cambridgei.

Dnešný ostrov bol v minulosti spojený s pevninou. Umožňovalo to zvieratám, rastlinám i človeku presúvať sa z kontinentálnej Európy do dnešného Anglicka.

Počas zaľadnenia a následného topenia však vznikali veľké rieky. Vedci tvrdia, že sa tak dialo pred 450-, 160- a pred asi 90-tisíc rokmi.

Oblasť predtým plnú nízkych kopcov rieky tak pozmenili, že po poslednom masívnom roztopení sa ľadu sa nakoniec ocitla pod morskou hladinou. Vznikol vtedy aj Lamanšský prieliv.