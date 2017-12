Niektoré britské denníky začali spoplatňovať svoje weby

Popredný britský vydavateľ regionálnych periodík začal v pondelok so spoplatňovaním spravodajských portálov niektorých zo svojich denníkov.

30. nov 2009 o 17:53 SITA

LONDÝN.

Jonhston Press si odteraz účtuje za trojmesačný neobmedzený online prístup k trom zo svojich regionálnych novín 5 libier (5,5 eur). Spoločnosť, ktorá vlastní viac ako 300 regionálnych titulov, je prvou v Británii, ktorá pristúpila k podobnému kroku.

Debatu o spoplatňovaní online verzií klasických tlačených novín ako prvý rozprúdil kontroverzný miliardár Rupert Murdoch. Tomu patrí spoločnosť News Corp. vlastniaca popredné tituly ako The Sun, The Times a The Sunday Times. Murdoch nedávno obvinil spoločnosť Google z "kradnutia" obsahu jeho novín.

Jeden z najčítanejších denník Financial Times si za kompletný prístup k svojim aktuálnym článkom účtuje už dávnejšie.