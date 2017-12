Slovenskí mobilní operátori nebudú mať problém s plnením novej legislatívy EÚ

Telekomunikačný balíček, ktorý má posilniť hospodársku súťaž a práva spotrebiteľov na európskom telekomunikačnom trhu a uľahčiť prístup k vysokorýchlostnému internetu pre všetkých občanov EÚ, schválil Európsky parlament (EP) 24. novembra. Nová legislatíva

30. nov 2009 o 18:15 TASR

Bratislava 30. novembra (TASR) - vstúpi do platnosti 18. decembra. Členské krajiny ju budú musieť najneskôr do júna 2011 začleniť do svojich národných zákonov.

Nové legislatívne opatrenia a presný dopad všetkých zmien v telekomunikačnom balíčku slovenskí mobilní operátori Orange Slovensko, a.s., a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., ešte vyhodnocujú, ale podľa ich hovorcov nebudú mať problém s ich plnením.

"Nikdy sme nemali problém rešpektovať platnú legislatívu a mnohé informácie nie sú pre nás novinkami, nakoľko sami sme často aktívnymi účastníkmi prípravy regulačného rámca. Rovnako sa budeme zúčastňovať aj na procese implementácie nových smerníc do slovenského právneho poriadku, a to do zákona o elektronických komunikáciách," uviedol pre TASR hovorca spoločnosti Orange Slovensko Peter Tóth.

Podľa hovorcu Telefónica O2 Slovensko Reného Paráka zmeny v telekomunikačnom zákone budú znamenať predovšetkým posun smerom k zákazníkovi. "Dlhodobo sa stotožňujeme s iniciatívou EÚ na maximálne skrátenie lehôt na prenesenie čísla a budeme aj naďalej podporovať aktivity smerujúce k čo najskoršiemu uplatneniu tejto zásady na Slovensku," uviedol pre TASR Parák.

Pozitíva nového telekomunikačného balíčka nad jeho negatívami podľa neho vysoko prevažujú. "Otázkou zostáva, ako sa jednotlivé krajiny a operátori vysporiadajú s novou možnosťou zamedzenia prístupu k internetu, čo nepochybne bola a je najspornejšia časť celého balíčka," dodal.

Celý telekomunikačný balíček má 12 hlavných častí. Okrem iného má zaručiť európskym spotrebiteľom právo zmeniť v priebehu jedného pracovného dňa svoju telekomunikačnú spoločnosť, či mobilného operátora pri uchovaní toho istého telefónneho čísla. Podľa nových telekomunikačných predpisov budú musieť byť spotrebitelia tiež lepšie informovaní pri uzatváraní zmlúv.

Takisto sa občanom zaručí lepšia ochrana práva týkajúceho sa prístupu na internet. Po dlhých rokovaniach o tomto kontroverznom bode sa dohodlo, že akékoľvek opatrenia prijaté členskými krajinami musia rešpektovať základné práva a slobody občanov. Znamená to, že obmedzenie prístupu na internet, napríklad v rámci boja proti detskej pornografii či ilegálnemu sťahovaniu, musí byť vopred právne preverené. Úrady tak môžu urobiť len v prípade, ak majú dôkazy o takýchto aktivitách.

Dôležitou súčasťou balíčka je posilnenie ochrany súkromia európskych občanov a ochrana pred spamovou poštou.

Rovnako sa má zaistiť väčšia nezávislosť národných telekomunikačných úradov a zriadiť nový európsky úrad pre telekomunikačný trh, ktorý má podporovať vnútroštátne telekomunikačné regulačné orgány pri zabezpečovaní toho, aby sa pravidlá trhu a regulácie spotrebiteľov uplatňovali dôsledne, nezávisle a bez protekcionizmu vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Tento úrad by mal vzniknúť na jar budúceho roka.