MySims Agents - malí agenti v čiernom

Univerzum Simsov vládne hernému svetu – a mnohokrát je úplne jedno, že hardcore hráči nadávajú na obrovské predaje a popredné pozície v rebríčkoch, kde sa prídavky a rozšírenia k tejto sérii vždy objavujú.

30. nov 2009 o 9:15 Ján Kordoš

Ale ľudia to chcú, ľudia to kupujú. Obrovská enkláva hráčov s nenáročným apetítom sa postupne prelieva zo zabehanej PC platformy do obývačiek, v ktorých sa ako centrum zábavy stáva Nintendo Wii. A Simsovia preto samozrejme expandovali aj na platformu Nintenda. My sme mali možnosť testovať menšiu verziu Simsov-agentov pre Nintendo DS – zábava to bola klasická, simsoidná.

Tretí projekt (po MySims Racing a Party) nás znovu privádza do mierne infantilného, avšak pre priaznivcov úžasného sveta. Vytvoríte si postavu špeciálneho agenta v mierne obmedzenom editore a dostanete za úlohu vypátrať zlodeja, ktorý sa snaží ukradnúť neznámy historický artefakt. Pátranie je prešpikované od začiatku do samotného záveru hľadaním: najhoršie však je, že netušíte čoho. Lineárne rozprávanému príbehu by napokon vôbec nevadilo ani to, že ide výzorom, dialógmi a implementovanými minihrami o infantilnú záležitosť. Mladšie a nie tak náročné publikum to privíta, omnoho horšie ale je, že zápletka sa nikam poriadne nehýbe, nudí a núti opakovať prosté činnosti.

Máte napríklad počkať na správu od svojho pomocníka do nasledujúceho rána. Kvôli plynule meniacej sa dennej dobe je využitie herného času na vás. Pri čakaní máte vyspovedať niekoľko obyvateľov mesta, no z ich zopár viet sa priskoro začnete nudiť a najlepšie je, že ste všetkých už vyspovedali a potom už len chodíte, raz za čas si strihnete minihru (hľadanie predmetov zakopaných v zemi detektorom, spoznávanie podozrivých...), nakúpite nábytok do svojho skromného príbytku a doslova nemáte do čoho pichnúť. Podobne zameraných úloh je mnoho a tempo rozprávania sa tak degradovalo na minimálnu mieru. Navyše ide o jednoduchý príbeh, na to nezabudnite, takže už i tak prostá zápletka je zbytočne naťahovaná – a pritom detská špionážna story je pre cieľovú skupinu hráčov vždy lákadlom.

To, že je hranie niekedy nuda, sa zastrieť nedá. Na druhú stranu sú tu stále možnosti, ktoré pre fanúšikov môžu plne dostačovať, pretože oni sa radi prechádzajú po svete, ktorý je vytvorený z pestrých farieb. Spracovanie trojrozmerného sveta má typické črty pre Simsov. Všetko však beží bez straty frameratu a aj napriek nie tak detailným textúram je celkový výzor plne dostačujúci. Animácie pohybov vytvorené podľa jednej predlohy nikoho neurazia, hra je totiž pestrá, lokácií k navštíveniu je hneď niekoľko. Hudba je spoločne so zvukovými efektmi tradične ladená do jednoduchého štýlu a nesmie vás tak prekvapiť veselé žvatlanie, výkriky či sladučké skladby s prostými motívmi.

Spracovanie ako také nestrháva slabšie pohltenie do hry. Paradoxne príčinou niektorých spadnutí na zadok je to, čo mnohokrát na hrách pred Nintendo DS chválime: ovládanie. Možnosti sú dve, pričom ani jedna nie je vyslovene užívateľsky príjemná. Ovládanie stylusom a adventúrne klikanie je niekedy nepresné, nedostatočná rozlišovacia schopnosť vám hádže polená pod nohy hlavne pri pohybe postavy. Ak prejdete na klasické tlačidlové ovládanie, potešia rôzne skratky navolené na všetky tlačidlá, no pohyb je obmedzený na D-Pad. Krížový ovládač síce zvláda pohyb do 8 smerov, no táto alternatíva nikdy nebola a nikdy nebude dostatočne pohodlná pre prsty.

MySims Agents je kombináciou adventúry, minihier v šate, ktorý je príťažlivý pre mladšie publikum. Nečakajte žiadnu vážnu zápletku ako v prípade iných a vynikajúcich dobrodružných hier pre Nintendo DS. Ide o zábavu, ktorá má predovšetkým skrátiť dlhé chvíle – monotónnym obsahom začne nudiť a hrateľnosti umelé naťahovanie hernej doby neprospieva. Keby bolo rozprávanie zápletky rýchlejšie, jednoznačne by sa to prejavilo na zaujímavosti a pohltení. Simsoidné prvky sú minimalizované: áno, máte možnosť vybaviť si nábytkom vlastný dom, ale všetko je to tu príliš orezané. Vykuchané torzo tentoraz nedokázalo chytiť na svojsky vytvorenú atmosféru, ktorá vás môže dokonale opantať. Nie je to zlá cesta ako osviežiť sériu, rozhodne však pokrivkáva za konkurenčnými projektmi podobného razenia japonského strihu. Mierny nadpriemer, nič výrazné.