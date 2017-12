Vedci budú monitorovať počty vtákov. Vďaka spevu

Nová metóda sčítavania vtákov využíva audiozáznamy ich spevu, na základe ktorých sa vypočíta odhadovaný počet jedincov na skúmanom území.

29. nov 2009 o 14:20 SITA

BRATISLAVA. Ekológovia z US Geological Survey (USGS) vyvinuli novú metódu monitorovania vtáctva, ktorá funguje na základe nahrávania vtáčieho spevu. Podľa štúdie uverejnenej v Journal of Applied Ecology sa dá pomocou tejto techniky presnejšie odhadnúť veľkosť populácií jednotlivých druhov.

Doteraz odborníci používali na sčítanie vtákov predovšetkým siete, čo je však pre operence stresujúce. Novú metódu prvýkrát otestovali na horárikovi žltotemennom (Seiurus aurocapillus), ktorý je bežne rozšíreným druhom v Severnej Amerike.

Vedci použili na monitorovanie vtákov štyri mikrofóny, pomocou ktorých nahrávali ich spev. Následne skombinovali všetky zvukové záznamy a pomocou počítačov vypočítali odhadovaný počet jedincov na danom území. Horárika žltotemenného si vybrali predovšetkým pre jeho hlasný spev a tendenciu pohybovať sa pri zemi.

Táto metóda sa však dá podľa slov Deanny Dawson z USGS použiť pri ktoromkoľvek druhu spevavca, pričom ju ocenil aj Grahame Madge z britskej Royal Society for the Protection of Birds.

"V súčasnosti hrozí približne 12 percentám druhov vtákov na svete vyhynutie, takže čím presnejšie informácie o ich počtoch budeme mať, tým väčšia je šanca, že sa nám ich podarí zachrániť," uviedol Madge.

Informácie priniesol spravodajský portál news.bbc.co.uk.