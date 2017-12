Predstavili najkrajšie zábery venované Darwinovi

Fotografie môžu byť poctou. Najmä ak sú dôkazom, že zvieratá a rastliny sa prispôsobujú prostrediu a zápasia v ňom o život a potravu.

28. nov 2009 o 11:24 Tomáš Prokopčák, (tp)

BRATISLAVA. Začiatkom tohto roka sme si pripomenuli dvesto rokov od narodenia prírodovedca Charlesa Darwina. Navyše, 24. novembra uplynulo 150 rokov odvtedy, ako sa na verejnosti prvý raz objavila jeho prelomová kniha Pôvod druhov.

Pri tejto príležitosti vyhlásilo britské The Horniman Museum v spolupráci s Grant Museum of Zoology a Society of Biology fotografickú súťaž o najkrajšie fotografie, ktoré by verejnosti pripomenuli prácu slávneho otca evolučnej teórie. Prinášame niektoré víťazné snímky.

Víťazným záberom sa stala fotografia stromovej žaby, ktorá fotografovi zapózovala na lišajníku. FOTO - SIMON ROBERTS

Orangutany patria k najohrozenejším živočíšnym druhom. Príčinou je človek, ktorý ničí ich prirodzené biotopy. Na snímke je ľudoop, ktorého zaujala práve prelietajúca vážka. FOTO - SUSANE CHEYNEOVÁ

Samček križiaka obyčajného sa približuje k samičke, chce sa s ňou páriť. Jeho pokus bol nakoniec neúspešný, krátko po zhotovení tejto snímky ho pavúčia samička zabila. FOTO - MICHAEL HIN

Na začiatku tejto snímky bolo rozhodnutie nezabiť vošky chemicky a radšej to nechať na mravcov či lienky. Jedného dňa sa však v záhrade objavili aj húsenice, ktoré vošky rovnako požierali. FOTO - BASTIAAN BRAK

Medzi študentami však vyhrala snímka zo záhrady. Po celonočnom snežení pokryla mach a lišajníky čerstvá biela vrstva. FOTO - MAGDALENA NEDUZIAKOVÁ

Medzi staršími deťmi vyhrala fotografia z amazonského pralesa. Tiež sa jedná o žabu, ktorá žije na stromoch. Dokázala sa totiž prispôsobiť svojmu prostrediu. FOTO - ALASTAIR MACFARLANE