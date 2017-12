Nemecké RPG Two Worlds 2 až na jar

27. nov 2009 o 18:15 Ján Kordoš

Pokračovania sa po úspechu prvého dielu samozrejme fanúšikovia dočkajú, no zatiaľ ich môže znepokojovať len neustále odkladanie. Tentoraz to je v rámci simultánneho vydania na všetky platformy. Keďže k PC a Xbox 360 verzii pribudla aj tretia platforma, Playstation 3, počkáme si o niekoľko mesiacov dlhšie. Všetko by malo byť pripravené na najbližšiu jar, no keďže tá bude nesmierne bohatá na očakávané projekty kvôli odkladom drvivej väčšiny predvianočných hitov, možno sa nejaký ten odklad Two Worlds 2 objaví.

Zdroj:Shacknews