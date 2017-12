Westernové Red Dead Redemption až v apríli (+ vynikajúce video)

27. nov 2009 o 17:40 Ján Kordoš

Do budúcnosti sa môžeme pozerať s nádejou – Rockstar a Take 2 oznámili termín vydania westernovej akcie Red Dead Redemption, ktorú viacerí nazývajú kovbojským GTA. Pôvodne sa mala hra objaviť prvého decembra tohto roku, no ako väčšina projektov vychádzajúcich pod vydavateľom Take 2 sa napokon i Red Dead Redemption objaví až budúci rok: dočkať by sme sa mali v apríli.

Otvorený svet nám ponúkne interaktívne prostredie, v ktorom si vychutnáme úlohu Johna Marstona, ktorý nepatrí medzi klasických kladných hrdinov. Nebudú chýbať typické prestrelky, jazda na koni, lovenie zvierat, úlohy od vedľajších postáv a podobné, dobre známe radovánky. Uvidíme ako to dopadne – škoda len, že sa hra objaví iba na Xboxe 360 a Playstation 3. Pri čakaní si vychutnajte aspoň posledný trailer - stojí za to.

