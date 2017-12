Klimatické zmeny podporujú vojnové konflikty

Americkým vedcom sa podarilo zistiť, že nárast teplôt na svete bude mať dopad nielen na životné prostredie, ale takisto môže prispieť k väčšiemu počtu vojnových konfliktov. Príčinou bude nedostatok potravín.

27. nov 2009 o 14:18 SITA

BRATISLAVA. Globálne otepľovanie by mohlo okrem životného prostredia ovplyvniť aj vznik vojnových konfliktov. Podľa štúdie, ktorú viedla University of California v americkom Berkeley, by klimatické zmeny mohli zvýšiť pravdepodobnosť vzniku občianskej vojny v Subsaharskej Afrike.

Výskumníci v štúdii skombinovali historické údaje o občianskych vojnách v spomínanej oblasti Afriky s evidenciou dažďov a teplôt na celom kontinente. Z ich zistení vyplynulo, že v období 1980 - 2002 boli občianske vojny bežnejšie počas rokov s nadpriemernými teplotami. Navyše nárast ročných teplôt o jeden stupeň Celzia zvyšoval vznik konfliktov na celom kontinente až o 50 percent.

Výskumníci v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) naznačili, že riziko konfliktov narastá, keď sú v dôsledku vysokých teplôt nedostatočné zásoby potravín. "Štúdie ukazujú, že úrodnosť v regióne veľmi citlivo reaguje aj na malé posuny v teplotách, dokonca aj o pol stupňa Celzia," uviedol vedúci výskumu Marshall Burke.

V súlade s týmto historickým vzťahom medzi teplotami a konfliktami vedci vytvorili model budúcich teplotných zmien a zrážok, aby mohli číselne vyjadriť pravdepodobnosť občianskej vojny. V dvadsiatich prípadoch zistili, že

pravdepodobnosť vypuknutia občianskej vojny v Afrike sa do roku 2030 zvýši o 55 percent.

Pozoruhodné však je, že keď vedci do modelu Afriky v budúcnosti zakomponovali aj odhad sociálnych trendov, ako je populačný rast a ekonomický vývoj, teplotný nárast sa aj napriek tomu objavoval ako pravdepodobne najväčšia príčina narastajúceho ozbrojeného konfliktu.

Informáciu zverejnili internetové stránky news.bbc.co.uk a muyinteresante.com.