NASA potvrdila existenciu obrovských tsunami. Na Slnku

Národný úrad pre letectvo a vesmír potvrdil existenciu obrovských vĺn na slnečnom povrchu. Tieto solárne tsunami dosahujú výšku niekoľko tisíc kilometrov a pohybujú sa rýchlosťou až 250 kilometrov za sekundu.

27. nov 2009 o 14:01 SITA

BRATISLAVA. Na Slnku sa nachádzajú obrovské vlny dosahujúce výšku stoviek tisíc kilometrov. Vytvorené zo superhorúcej plazmy a premiestňujú sa rýchlosťou presahujúcou 250 kilometrov za sekundu.

Misia sond Národného úradu pre letectvo a vesmír NASA slúžiacich na výskum Slnka potvrdila, že tieto obrovské "ohňové tsunami" skutočne prechádzajú jeho povrchom. Fenomén je taký veľký, že astronómovia, ktorí ho pred takmer desaťročím videli po prvý raz, sa domnievali, že ide o nejaký druh optickej ilúzie.

Nové pozorovania dvojice satelitov misie STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory) však nenechávajú priestor na pochybnosti. NASA rozšírila do sveta video, na ktorom je spomínaný jav vyobrazený so všetkou jasnosťou.

"Už to vieme," potvrdzuje John Gurnman z Goddardovho centra pre vesmírne lety. "Solárne tsunami je niečo, čo skutočne existuje," dodal. Dvojica satelitov potvrdila autenticitu slnečných vĺn pomocou obrázkov, ktoré zachytili, keď im náhle do cesty vošla erupcia. Explózia do vesmíru vrhla obrovský oblak horiaceho plynu a zároveň spôsobila tsunami, ktoré začali rýchlo obiehať po slnečnom povrchu.

Satelity STEREO túto vlnu nahrali zo svojich pozícií a tým astronómom poskytli trojdimenzionálny pohľad, ktorý nemá obdoby. Vlna dosahovala výšku 100-tisíc kilometrov, pohybovala sa rýchlosťou 250 kilometrov za sekundu a niesla so sebou energiu, ktorá sa rovnala 2 400 megatonám.

Pozorovanie týchto obrovských vĺn a štúdia ich vzťahov s inými slnečnými javmi pomôžu odhaliť nové údaje o fungovaní slnečnej atmosféry.

Informáciu zverejnil internetový portál abc.es.