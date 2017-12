Softvér identifikuje skladby podľa sledu nôt

Bonn 17. mája (TASR) - Kto by to nepoznal: v rádiu počujeme známu pesničku, ale vôbec si nevieme spomenúť na jej názov. S takýmito starosťami skoncuje ...

17. máj 2001 o 18:49 TASR

Bonn 17. mája (TASR) - Kto by to nepoznal: v rádiu počujeme známu pesničku, ale vôbec si nevieme spomenúť na jej názov. S takýmito starosťami skoncuje program notify!, ktorý skladbu identifikuje na základe krátkeho sledu nôt.

"Program notify! pracuje na podobnom princípe ako fulltextový prehliadač," povedal informatik Michael Clausen z univerzity v Bonne. Používateľ zadá sled nôt a systém mu za menej ako desatinu sekundy oznámi výsledok po prehľadaní databanky s vyše 12.000 titulmi. Čím je sled nôt markantnejší, tým je výsledok hľadania presnejší.

Podobné programy už síce existujú, ale hľadajú podľa zadaných tónov a sú zamerané iba na niektoré hudobné štýly. Notify vie hľadať aj vo viachlasnej hudbe, čo existujúce programy nedokážu. Program pracuje na báze MIDI (Music Instruments Digital Interface). Takto sa nazýva počítačové rozhranie na spájanie elektronických hudobných nástrojov s počítačom.

Vývoj programu by mal byť ukončený do konca roka. Dovtedy chce Clausen vylepšiť notify! tak, aby dokázal rozoznať hmkané alebo pískané melódie. To by softvér predurčovalo ako pomocníka v obchodoch s hudobninami. Jednu potrebnú vlastnosť - toleranciu chýb, už má. Nikto sa totiž presne "netrafí" do rytmu alebo tónov pôvodnej nahrávky.

Ďalšiu medzeru vo vyhľadávacom softvéri zapĺňa program audentify!, ktorý vymyslel Clausenov kolega Frank Kurth. Audentify pracuje s hudobnými záznamami. Program určí nielen to, či pustené dielo sú napríklad Vivaldiho Štyri ročné obdobia, ale identifikuje aj to, či ho nahral bonnský orchester alebo Berlínski filharmonici.

Program audentify! je zaujímavý najmä pre hudobný priemysel. Ľahko sa ním orientuje vo veľkých archívoch zvukových CD a hodí sa aj ako filter na kontrolu výmeny autorsky chránených hudobných diel v internete. "Audentify je odolný voči zmenám, ktoré sa dejú napríklad v oblasti internetového formátu MP3," konštatoval Kurth.

(Internet: http://leon.cs.uni-bonn.de/forschungprojekte/midilib)