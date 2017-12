Band Hero - Superstar s plastovými gitarami

Hudobné hry momentálne letia. Všetci brnkajú na plastové gitary, tlčú do plastových bubnov a vrieskajú do mikrofónov.

27. nov 2009 o 11:45 Ján Kordoš

Hodnotenie hier v recenzii je vždy čisto subjektívnou záležitosťou, či sa to niekomu páči alebo nie. A číslo niekde na konci (alebo na začiatku) článku je možno len vybrané náhodným generátorom, pretože lenivý recenzent nechcel nič riskovať a... a nechal to na náhodu. Jednoducho to berte ako názor. A jeden z názorov na nový počin z rodiny hudobných hier pomenovaný Band Hero je, že vám z neho bude zle.

Na to, aby ste si zahrali obľúbené pesničky so skupinou už nepotrebujete kamarátov so skutočnými nástrojmi (za neskutočné peniaze) v jednej miestnosti, ale si s nimi môžete zahrať virtuálne, nech sa nachádzajú kdekoľvek. Teda tam, kde je elektrina, internetové pripojenie a herná konzola s hrou, všakže. Séria Guitar Hero sa zameriavala na náročnejšie publikum vyznávajúce rock, metal – jednoducho to, čo z rádia takmer vôbec nepočuť a človek milujúci zvuk kvíliacich gitár si tu našiel vždy to svoje. Dokonca aj vtedy, keď išlo o sladučký Aerosmith alebo podivné dva posledné, číslované diely. Vždy bolo prečo hrabnúť do imaginárnych strún gitary. Rodinka Guitar Hero bola proste podarená.

A potom prišiel Band Hero alebo ak chcete Activision hľadá Superstar v coolovom obale.

Grcia sa do vaničky, vážení!

Presne tak, milé deti, už to bude len a len horšie, len a len drsnejšie a keďže vám recenzent spláchne do kanalizácia obľúbené Spice Girls, Evanescence, radšej zavrite oči a nečítajte ďalej. Band Hero je hra, ktorá totiž nemá skutočne reálnu hodnotu pre publikum, pre ktoré je určená. Takmer všetky skladby sú totiž divné. Popové. Úplne nehodiace sa k hraniu na gitaru, trieskaniu do bubnov. Spievať sa dajú, ale kvôli tomu si málokto zadováži Band Hero, ktorý je určený primárne pre používanie hudobných nástrojov. Chcete spievať? Máte tu miliardu Singstarov alebo celkom podarený Lips.

Všetko to dobré z Guitar Hero 5 ostalo a je skutočne vynikajúce, že k hraniu sa dokážete dostať pomerne rýchlo, nie je problémom vytvoriť si vlastný playlist a podobne. Prečítajte si recenziu na piaty diel a pochopíte. Horšie však je, že zoznam skladieb (celkovo ich tu nájdete 65) je nevýrazný a rozhodne sa nehodí pre gitary a bubny. Dokážete si predstaviť hranie na gitaru pri skladbách Wannabe, Rio alebo YMCA? Turn of the Light? Príjemná skladba. Ak ju vnímate počas jazdy autom! David Bowie je číslo a Let’s Dance známa skladba, no maximálne tak na počúvanie, rozhodne nie na hranie. Niektoré veci sa dajú stráviť a sú dokonca zábavné a vhodné pre hranie na gitaru (Joan Jett – Bad Reputation, KT Tunstall), no je ich príšerne málo. Potom sú tu teenage sklabičky a piesne určené skôr pre staršie ročníky. A dokážete si predstaviť, že babičky trieska do bubnov, deduško skáče s gitarou a vnúčence spievajú?

Celé to vyzerá tak, že sa niekto v Activisione rozhodol, že pred Vianocami bude musieť byť na trhu nejaké nové blabla Hero, nech to má krásne krikľavý obal a je to pre malých i veľkých a ešte nech tam niekde svietia na obale mená známych hviezdičiek. Ak už i nájdete v playliste niečo podarené, je to preto, že to dobre znie ako podmaz niekde v pozadí, ale hrať to rozhodne nechcete. Sladučký popík (alebo kto nezahrá Maroon 5 na prvýkrát bezchybne na hard obtiažnosti, nech si ďalej spieva na Aly & AJ), kvázi drsný rock (čiže masový vývar pre nenáročné publikum, ktoré chce počuť prázdne texty a občas nejakú gitaru). Obtiažnosť tým pádom poklesla ešte viac a mnohé skladby síce budete spočiatku kaziť na hard obtiažnosti, ale z iného dôvodu, než minule: takmer zaspíte. Potom je tu pravý opak: pre elektroniku a iné nástroje gitaru nie je počúť a keďže ide o inštrumentalistu, ktorý brnká ako o dušu, pretože to je pop, ktorý sa snaží vyzerať ako rock, nebudete vedieť, koľká bije. Najlepšie sú pasáže, kedy napríklad nehráte na gitaru, ale suplujete iný hudobný nástroj.

Celkovo je Band Hero titulom, pri ktorom zistíte, že peniaze sa dajú vytrieskať aj z úplne hlúposti, ktorá vlastne nie je určená pre nikoho. Skúsení hráči Guitar Hero sa pri pohľade na playlist otočia chrbtom, nenároční hráči zas nebudú chápať, prečo by za hudobnú hru mali platiť tak nekresťanské peniaze (a za gitaru a za bubny a za mikrofón a vlastne ja chcem len spievať a na to tu mám... viď. vyššie). A autor recenzie sa napríklad dozvedel o mnohých nových kapelách (ktoré dúfa, že v živote už nebude nikdy počuť alebo Taylor Swift? Wtf?) a pripadal si pri hraní ako bábka na špagátikoch zvráteného showbiznisu. Radšej bez hodnotenia.

Zoznam skladieb

1.3 Doors Down - "When I'm Gone"

2.The Airborne Toxic Event - "Gasoline"

3.The All American Rejects - "Dirty Little Secret"

4.Alphabeat - "Fascination"

5.Aly and AJ - "Like Whoa"

6.Angels & Airwaves - "The Adventure"

7.Ben Harper and the Innocent Criminals - Steal My Kisses "

8.Big Country - "In a Big Country"

9.The Bravery - "Believe"

10.Carl Douglas - "Kung Fu Fighting"

11.Cheap Trick - "I Want You To Want Me (Live)"

12.Cold War Kids - "Hang Me Up To Dry"

13.Corinne Bailey Rae - "Put Your Records On"

14.Counting Crows - Angels Of The Silences "

15.Culture Club - "Do You Really Want To Hurt Me"

16.Dashboard Confessional - "Hands Down"

17.David Bowie - "Let's Dance"

18.Devo - "Whip It"

19.Don McLean - "American Pie"

20.Duffy - "Warwick Avenue"

21.Duran Duran - "Rio"

22.Evanescence - "Bring Me To Life"

23.Everclear - "Santa Monica (Watch The World Die)"

24.Fall Out Boy - "Sugar, We're Goin 'Down"

25.Filter - "Take A Picture"

26.Finger Eleven - "Paralyzer"

27.The Go-Go's - "Our Lips Are Sealed"

28.Hilary Duff - "So Yesterday"

29.Hinder - "Lips Of An Angel"

30.Jackson 5 - "ABC"

31.Janet Jackson - "Black Cat"

32.Jesse McCartney - "Beautiful Soul"

33.Joan Jett - "Bad Reputation"

34.Joss Stone - "You Had Me"

35.Katrina and The Waves - "Walking On Sunshine"

36.The Kooks - "Naive"

37.KT Tunstall - "Black Horse & the Cherry Tree"

38.The Last Goodnight - "Pictures Of You"

39.Lily Allen - "Take What You Take"

40.Maroon 5 - "She Will Be Loved"

41.Marvin Gaye - I Heard It Through The Grapevine "

42.Mighty Mighty Bosstones - The Impression That I Get "

43.Nelly Furtado - "Turn Off The Light"

44.N.E.R.D. - "Rockstar"

45.No Doubt - "Just A Girl"

46.No Doubt - "Do not Speak"

47.OK Go - "A Million Ways"

48.Papa Roach - "Lifeline"

49.Parachute - "Back Again"

50.Pat Benatar - "Love Is a Battlefield"

51.Poison - "Every Rose Has Its Thorn"

52.Robbie Williams and Kylie Minogue - "Kids"

53.The Rolling Stones - "Honky Tonk Women"

54.Roy Orbison - "Oh Pretty Woman"

55.Santigold - "L.E.S. Artistes'

56.Snow Patrol - "Take Back the City"

57.Spice Girls - "Wannabe"

58.Styx - "Mr.. Roboto "

59.Taylor Swift - "Love Story"

60.Taylor Swift - "Picture To Burn"

61.Taylor Swift - "You Belong With Me"

62.Tonic - "If You Could Only See"

63.The Turtles - "Happy Together"

64.Village People - "YMCA"

65.Yellowcard - "Ocean Avenue"



Video len pre silné žalúdky: rocková hviezda Taylor Swift v Guit... pardon, Band Hero