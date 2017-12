Pošleme lietadlo na Mars?

NASA žiada o pomoc súkromné spoločnosti. Chce vesmírnu flotilu lietadiel a lodí na skúmanie mimozemských objektov.

26. nov 2009 o 15:19 Tomáš Prokopčák





WASHINGTON, BRATISLAVA. Veľký bude asi ako menšie lietadlo. Na Zemi ho naskladajú do rakety a vystrelia smerom na Mars. Do atmosféry planéty vletí v kapsule, potom sa rozloží a odštartuje.

Tak začína americká NASA hovoriť o svojom novom projekte, mimozemskom lietadle Ares. Malo by vedcom pomôcť skúmať planétu, na ktorej našli významné stopy po vode. Podľa plánov NASA dokáže Ares lietať asi 75 minút. Za ten čas preskúma viac územia, ako sa dosiaľ podarilo roverom, robotickým vozidlám, ktoré sme na Mars posielali.

Problémom tohto projektu však je, že po škrtoch v rozpočte naň americký úrad momentálne nemá peniaze. Preto požiadal o pomoc súkromné spoločnosti. Chce s nimi spolupracovať na vývoji lietadla, čo by mohlo ušetriť finančné prostriedky. Podobným spôsobom by mohla vzniknúť aj špeciálna loď, ktorú by NASA rada poslala preskúmať uhľovodíkové jazerá na Saturnovom mesiaci Titan.