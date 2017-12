Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim - kde bolo, tam bolo...

Za siedmimi horami a siedmimi dolinami leží krajina zlatom obsypaná. No nielen zlaté dukáty môžete v tomto ďalekom kraji nájsť.

26. nov 2009 o 7:15 Marek „Marquillo“ Dulka

Aj draci, ježibaby a im podobné stvorenia obývajú tento kút sveta. Taktiež hrdinovia a poddaní si tu v zdanlivej spokojnosti nažívajú. Kus zeme, o ktorom v tejto chvíli hovorím sa Ardaniou nazýva a slávna línia panovníkov, ktorá tu v dávnych dobách vládla, bola náhle prerušená. A teraz je rad na tebe, odvážny hrdina, aby si zlé sily z krajiny vyhnal, o poddaných sa dobre postaral a svojim mocným hrdinom vždy dostatočné množstvo zlata ponechal. Nech sú všetci šťastní a zdraví až kým nepomrú.

Takto nejako by sa dala charakterizovať situácia, do ktorej sa hráč dostáva v tak trošku neobyčajnej fantasy RTS Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim. Prečo neobyčajnej? Odpoveď môžeme nájsť v RPG prvkoch, ktoré autori do hry zakomponovali. Ide o spôsob zadávania príkazov bojovým jednotkám. Bežná skúsenosť hovorí: označ a klikni, no v našom prípade platí: zaplať a čakaj. Áno, ako čoskoro zistíme, peniaze zohrávajú v hre Majesty 2 veľmi významnú úlohu.



Hra nám ponúka dva klasické herné módy. K dispozícii je niekoľko samostatných máp a tiež celkom obyčajná, ale zároveň pútavá a zábavná kampaň tvorená šesnástimi scenáriami. Príbeh je nám predkladaný prostredníctvom rozprávača, ktorý v tomto prípade plní aj úlohu kráľovského radcu. Je skutočne veľmi zbehlý vo veciach týkajúcich sa Ardanie a zároveň treba podotknúť, že je vcelku príjemné, keď vás niekto neustále oslovuje „Vaše Veličenstvo“, resp. „Vaša Výsosť“.

V Majesty 2 fungujú základné princípy RTS. Staviate budovy: či už ekonomické (tržnica, kováčska dielňa atď.), obranné a samozrejme budovy na produkciu armády. Týchto je v hre hneď niekoľko, každá patrí inému typu spoločenstva, resp. inému cechu. Takto sa môžeme stretnúť s lovcami z loveckého cechu, bojovníkmi z cechu bojovnikov alebo s elfami, ktorí sú nečakane z elfského cechu. Okrem produkcie hrdinov je možné si v týchto cechových budovách zakúpiť aj špeciálne bonusy, ktoré za konkrétny poplatok môžeme v priebehu hry využiť (liečenie, útok bleskom, oprava budovy a pod. ). Výroba bojových jednotiek, v našom prípade hrdinov, prebieha tiež bežným spôsobom, rôzne typy jednotiek majú rozličnú hodnotu. Jednotlivé bojové jednotky sú teda hrdinovia, z ktorých každý typ má iné schopnosti, je inak špecializovaný. Hrdina počas boja s nepriateľom získava skúsenosti, čím viac získaných skúsenosti, tým vyššia úroveň hrdinu a zároveň sa zvyšuje jeho šanca na úspešné splnenie zadanej úlohy.

Ak už máme vytvoreného hrdinu (samozrejme, že je lepšie mať viacerých hrdinov rôzneho charakteru) a chceme mu zadať príkaz na splnenie konkrétnej úlohy, klasický spôsob označenia jednotky a kliknutie na určený cieľ nefunguje. V tomto bode spočíva čaro neobyčajnosti, ktoré som v úvode textu spomínal. Treba sa pripraviť na to, že vaši hrdinovia nedajú len na obyčajné rozkazy svojho pána. Ak potrebujete preskúmať zahalenú oblasť, vykynožiť neustále otravujúcich medveďov alebo poraziť hladného obra, stačí sa spoľahnúť na silu mamonu. Vypíšte odmenu za splnenie tej ktorej úlohy a vaši hrdinovia sa zaručene čoskoro rozhýbu. Netreba sa však trápiť kvôli zlatu, ktoré putuje do ich vrecák (v neskorších fázach hry ide skutočne o vysoké sumy), pretože ho vymenia za pre nich užitočné predmety (elixíry zdravia, many, nové typy zbrani a odolnejšia brnenia), ktoré sú dostupné v špecializovaných predajniach (tržnica, kováčska dielňa), a ktorých vlastníkom ste, ako inak, vy. Hrdinovia si po tažkej práci radi zajdu na džbán piva do miestneho pohostinstva, ktoré môžete využiť aj na vytváranie hrdinských družín, takto bude vytvorená skupina hrdinov plniť úlohy spoločne.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento herný mechanizmus je len zbytočnou komplikáciou v overenom systéme RTS hier, avšak je tu vysoká pravdepodobnosť, že už po úvodných mapách kampane spoznáte jeho zábavnú rovinu.

Majesty 2 teda prináša skutočne zaujímavý prístup v ovládaní bojových jednotiek, no aj napriek tomu mne osobne v hre chýba pestrejšie prostredie (nemyslím pestrosť farieb, ale rôznorodosť prostredia). Predsa len, tematicky je hra pokrytá svetom rozprávky a ten je oveľa pestrejší. Trošku mi ešte prekážala lineárnosť kampane, ktorá síce ponúkala alterntívy vo výbere scenária, ale v týchto ste už boli navigovaný neustálymi radami už spomínaného rozprávača.

Napriek týmto nedostatkom je Majesty 2 hrou, pri ktorej môžete stráviť niekoľko príjemných hodín a takto sa navrátiť do sveta rozprávok, kde udatní hrdinovia bojovali proti drakom a zachraňovali kráľovstvá, dostávali za to odmeny a žili šťastne až kým nepomreli.