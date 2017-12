Vyrobia superauto rýchlejšie ako zvuk

Rýchlosť zvuku už nestačí. Nové superauto chce ísť ešte rýchlejšie. Mohlo by dosiahnuť rýchlosť tisícšesťsto kilometrov za hodinu.

25. nov 2009 o 18:00 Tomáš Prokopčák





Porovnanie rýchlostí



Nové nadzvukové superauto chce vytvoriť rýchlostný rekord. Konštruktéri sľubujú, že hranicu rýchlosti zvuku prekročí asi o štyristo kilometrov za hodinu. Na takéto zrýchlenie má šesťtonovému vozidlu stačiť 40 sekúnd.



auto Bloodhound: 1610 km/h formula 1: 360km/h cestné auto: 414 km/h lietadlo Boeing 747: 913 km/h zvuk: 1236 km/h vystrelená guľka: od 650 km/h do 5400 km/h svetlo: 299 793 km/s

LONDÝN, BRATISLAVA. Za sekundu prejde štyri futbalové ihriská. Výkon má asi ako 180 monopostov formuly 1. Bude rýchlejšie ako zvuk, dokonca rýchlejšie ako guľka vystrelená z niektorých zbraní. Také je nové superauto Bloodhound, ktoré plánujú zostrojiť v Británii a ktoré chce prekonať súčasný rýchlostný rekord. Konštruktéri tvrdia, že pôjde rýchlosťou tisícšesťsto kilometrov za hodinu.

Rýchlejšie ako zvuk

Bloodhound je viac lietadlo ako automobil, chýbajú mu vlastne iba krídla. Má raketový motor i motor zapožičaný zo stíhačky Eurofighter Typhoon. Na jeho konštrukcii sa podieľajú odborníci zo spoločnosti Lockheed Martin, ktorá vyrába či vyrábala bojové lietadlá, raketové strely i nákladné vesmírne rakety pre NASA.

A toto superauto bude šoférovať, či skôr pilotovať, bývalý bojový letec Andy Green. Mimochodom, človek, ktorý v súčasnosti drží rýchlostný rekord, keď sa mu podarilo v roku 1997 na stroji Thrust prekonať v Nevadskej púšti rýchlosť zvuku.

Práve rýchlosť zvuku je míľnik, ktorého sa v minulosti konštruktéri superrýchlych áut najviac báli. Pri jej prekonávaní totiž nastáva akýsi „výbuch“, ktorý vraj mohol ohroziť stabilitu vozidla. Pri takých veľkých rýchlostiach by akékoľvek kmitanie spôsobilo katastrofu.

Pred takmer trinástimi rokmi sa však ukázalo, že k žiadnym problémom nedochádza. Aj preto môže byť vozidlo Bloodhound ešte rýchlejšie. „Nebudem však tvrdiť, že žiadne riziko tu nie je,“ povedal britskému denníku Times budúci pilot auta Green. „Lenže bez rizika nie je ani prechádzanie cez cestu.“

Šoféruje pilot

Green i tak potrebuje pevné nervy. Maximálnu rýchlosť auto dosiahne za 40 sekúnd, no horšie to bude pri brzdení.

Preťaženie dosiahne asi trojnásobok bežných síl, ktoré normálne pôsobia na človeka. Aj preto musí auto šoférovať letec, ktorý má skúsenosti z bojových lietadiel. Ten je na podobné situácie zvyknutý.

Okrem dobrého vodiča však projekt potrebuje aj vhodné miesto. Takým sa javí púšť Hakskeen na severovýchode Juhoafrickej republiky. Má správny povrch, ktorý nesmie špeciálnym kolesám vozidla klásť príliš veľký odpor.

„Je dostatočne tvrdý na to, aby udržal šesťtonové auto na kovových kolesách, no zároveň správne mäkký na to, aby im umožnil vnoriť sa do pôdy asi jeden centimeter,“ povedal BBC Green. Pri relatívne nižších rýchlostiach vozidlo potrebuje stlmiť aj drobné nárazy a nerovnosti.

Ak už „poletí“ rýchlosťou zvuku, kolesá sa budú správať ako akési kormidlá lode.

Staňte sa vedcom

Výsledkom projektu, ktorý by mal stáť desať až pätnásť miliónov libier, však nie je iba nový rýchlostný rekord. Spoločnosť stojaca za projektom vytvorila aj program pre základné, stredné a vysoké školy, ktorým chce deti a študentov inšpirovať pre budúcu kariéru vedca, matematika či konštruktéra.

Preto inak súkromný projekt Bloodhound podporujú aj oficiálne inštitúcie. Britské ministerstvo obrany napríklad zapožičalo dva motory zo stíhačiek.