UbiSoft pracuje na Far Cry 3

26. nov 2009 o 7:00 Ján Kordoš

O Far Cry 3 sa zatiaľ nič konkrétne nevie a toto oficiálne potvrdenie hry bolo komentované len jednoduchým konštatovaním, že hra vyzerá „pretty exciting“. Žiadne ďalšie detaily, ktoré by sme istotne uvítali, zatiaľ zverejnené neboli.

Predošlý diel Far Cry 2 veľké očakávania síce nenaplnil, no stále išlo o jednu z lepších akčných hier minulého roku. Čím by mohlo zaujať pokračovanie?

Zdroj:Kotaku