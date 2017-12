Na bolesť a horúčku je dobrá brazílska mäta

Britskí výskumníci preverili liečivé účinky divo rastúcej byliny z Amazónie, údajne tisícročia používanej domorodými šamanmi proti pestrej palete neduhov od bolestí hlavy a žalúdka až po horúčku a chrípku.

25. nov 2009 o 12:09 TASR

NEWCASTLE.

Na 2. medzinárodnom sympóziu o liečivých a výživných rastlinách v indickom Dillí to v utorok uviedla Graciela Rochaová z Newcastleskej univerzity (Veľká Británia) s kolegami. Súbežne o tom napísali v časopise Acta Horticulturae.

Ide o rastlinu druhu Hyptis crenata z čeľade hluchavkovitých (Lamiaceae), príbuznú našej mäty piepornej. Preto teda ani neprekvapí jej bežné meno používané vo svete brazílska mäta. A vzhľadom na dobre známe rozsiahle zdraviu prospešné využitie mäty piepornej, najmä odvaru a obkladov, neprekvapujú ani liečivé účinky brazílskej mäty.

Vedci použili návod šamanov



Vedci použili tradičný návod brazílskych šamanov: sušené listy pol hodiny varili a odvar nechali pred podaním vychladnúť. Séria pokusov na myšiach, ktoré dostali ekvivalentnú dávku odvaru, akú šamani podávajú ľuďom, následne preukázala, že odvar z brazílskej mäty znižuje bolesť rovnako účinne ako indometacín, syntetický liek zo skupiny aspirínov.

"Odkedy my ľudia chodíme po Zemi, hľadáme medzi rastlinami také, ktoré by vyliečili naše neduhy. Na liečebné účely sa pritom celosvetovo využíva vyše 50-tisíc druhov rastlín. Popri tradičných bylinkách je vyše polovica prepisovaných liekov založená na účinnej látke, ktorá sa prirodzene vyskytuje v rastline. Vlastne sme teraz neurobili nič iné, ako to, že sme zobrali rastlinu široko využívanú na bezpečnú liečbu bolesti a vedecky dokázali, že účinkuje rovnako dobre ako syntetické lieky. Ďalším krokom bude zistiť, ako a prečo takto rastlina funguje," povedal Graciela Rochaová.

Liek nemusí chutiť



Sama je Brazílčanka a dobre si pamätá, ako dostávala odvar z Hyptis crenata na všetky detské choroby. Doplnila: "Väčšina Európanov by v tom chuť mäty nerozpoznala, lebo odvar viac chutí ako šalvia, iný člen čeľade hluchavkovitých. Ibaže v skutočnosti nie tak príjemne ako šalvia, no pri lieku ani zvlášť nečakáte, že bude mať príjemnú chuť, nie?"

Zdroj: Komuniké Newcastle University z 24. 11. 2009. Pre TASR Zdeněk Urban