Novinky v obchodoch: notebook s 3D okuliarmi, vysávač, ktorý sa nebojí tmy

Electrolux má vysávač ktorý si posvieti na špinu v tmavých kútoch, Wilkinson má holiaci strojček, ktorým je možné zastrihávať bradu. Verbatim šifruje dáta na SSD diskoch, Asus vnáša do sveta notebookov trojrozmerný obraz, BaByliss berie prácu holičom a Em

25. nov 2009 o 13:00 Milan Gigel

geton má nový vreckový prehrávač pre nenáročných.

Oholiť, zarovnať alebo pristrihnúť?

Nie tri, nie štyri ale päť žiletiek je v strojčeku Wilkinson Sword Quattro Titanium Precision. Štyri slúžia na hladké holenie, piata umiestnená na odvrátenej strane hlavice slúži na zarovnávanie línií. Čo je však horúcou novinkou je zastrihávací elektrický strojček umiestnený v rukoväti. Ak ste sa rozhodli pre drsnejší look, alebo sa bez pristrihávania brady nezaobídete, stačí obrátiť rukoväť a môžete sa pustiť do zastrihávania. Je to, ako by ste v rukách držali švajčiarsky univerzálny nástroj na holenie. Dobrou správou je, že je vodotesný.

SSD disk, ktorý šifruje dáta

Zabudnite na USB kľúče a vymeňte ich za SSD disk s rozhraním ExpressCard – vyzýva Verbatim. V týchto dňoch sa dostávajú do obehu polovodičové disky SSD Secure ExpressCard s kapacitou 16 a 32 gigabajtov, ktoré sú vybavené čipom pre šifrovanie zapísaných dát. Disky používajú silnú AES šifru s 256 bitovým kľúčom, ktorá zamedzuje tomu, aby niekto nahliadol do vášho súkromia ak sa zmocní celého notebooku, či disku samotného.

Vysávač, ktorý sa tmy nebojí

Vysávanie tmavých kútoch môže podľa Electroluxu nabrať nový rozmer. Ich vynovený akumulátorový vysávač Ergorapido 2v1 ZB 2903 je vyzbrojený LED svietidlami, ktoré preveria čistotu všade tam, kde je nedostatok svetla. Neznemená to, však že máte po nociach tajne vysávať byt. Už sa len budete môcť vyhovárať na to, že ste špinu nevideli. Cyklónová jednotka je odteraz o 20 percent výkonnejšia a batérie na jedno nabitie obslúžia 80 štvorcových metrov plochy. Nuž a ak s vysávačom Ergorapido 2v1 nemáte skúsenosti, potom by ste mali vedieť že ak sa rozhodnete vysávať ním automobil, vytiahnete si iba jeho malú, stredovú časť.

Zábava do vrecka

Emgeton Cult E10 je multimediálne centrum do vrecka s 2.4 palcovým displejom. Okrem toho, že do zabudovanej 16 gigabajtovej pamäte natlačíte štedrú nádielku skladieb a videí, neskoršie rozšírenie na dvojnásobok zaistí slot na pamäťovú kartu. V základnej výbave je FM prijímač, diktafón, fotoalbum, zopár hier a nejaká softvérová bižutéria navyše. Na jedno nabitie možno počítať žiaľ iba s 10 hodinovou výdržou, takže poteší najskôr tých, čo hľadajú spoločníka na cesty do školy či do práce.

Ostrihať sa môžete aj sami

Vybabrali ste s holičom a strihá sa vaša mužská osádka so strihacím strojčekom doma? BaByliss 7435U Easy je inováciou, ktorá osloví starých mládencov a tých, ktorým nemá pri strihaní kto pomôcť. Kotúčom vybaveným strihacím mechanizmom stačí po nastavení dĺžky strihu prebehnúť všetkými smermi po hlave a je po strihaní. Výrobca tvrdí, že sa už netreba obávať toho, že niektoré vlasy budú dlhšie ako ostatné. Teda iba vtedy, ak sa vám nezačala objavovať na hlave plešina.

Prvý notebook s 3G grafikou

Displej so 120 snímkami za sekundu a aktívne okuliare s technológiou nVidia 3D Vision. ASUS G51J 3D je prvým notebookom na pultoch predajní, ktorý si pre hráčov pripravil zážitok z trojrozmerného zobrazovania. Okuliare v každom momente sprístupňujú obraz iba pre jedno oko, čím za sekundu vytvoria 60 priestorových obrázkov. Notebook je vybavený grafickou kartou GeForce GTX 260M s gigabajtom rýchlej DDR3 pamäte, výkonným procesorom Intel Core i7 a novým operačným systémom Windows 7.