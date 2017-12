Sťahovať z internetu môžete bezpečne

Európsky parlament reformuje telekomunikácie. Posilňuje práva používateľov telefónov a internetu, ale aj pirátov.

25. nov 2009 o 12:05 (tasr, čtk)

Obyvatelia Európskej únie, ktorí nelegálne sťahujú z internetu hudbu alebo filmy, sa už v budúcnosti nebudú musieť obávať, že by ich mohli odpojiť od celosvetovej počítačovej siete.

Európsky parlament totiž včera schválil dlhodobo očakávanú reformu telekomunikačného trhu v únii, ktorá internetovým pirátom zaisťuje určitú ochranu. Ak by úrady niektorého z členských štátov únie chceli odpojiť nejakého používateľa, musia mu dať najskôr právo na obhajobu.

Telekomunikačný balíček má zaručiť európskym spotrebiteľom aj právo zmeniť v priebehu jedného pracovného dňa svoju telekomunikačnú spoločnosť či mobilného operátora pri uchovaní toho istého telefónneho čísla.

Momentálne to v únii trvá v priemere 8,5 dňa pre mobilné spoločnosti a 7,5 dňa pri pevnej linke. Podľa nových predpisov budú musieť byť spotrebitelia lepšie informovaní pri uzatváraní zmlúv.

Jeho súčasťou je aj posilnenie ochrany súkromia európskych občanov a ochrana pred spamovou poštou. Má sa zaistiť aj väčšia nezávislosť národných telekomunikačných úradov a zriadiť nový európsky úrad pre telekomunikačný trh, ktorý má podporovať vnútroštátne telekomunikačné regulačné orgány pri zabezpečovaní toho, aby sa pravidlá trhu a regulácie spotrebiteľov uplatňovali dôsledne vo všetkých 27 členských štátoch únie. Tento úrad by mal vzniknúť na jar budúceho roka.

Reforma má posilniť aj hospodársku súťaž. S návrhom reformy prišla komisia v novembri 2007 a dohodu medzi členskými krajinami a EP sa podarilo dosiahnuť len pred necelými troma týždňami.

Europarlament podporil takmer celý balíček ešte v máji, ale sporný zostal bod týkajúci sa internetu. Napokon sa podarilo vyriešiť aj tento problém a 18. decembra môže nová legislatíva vstúpiť do platnosti. Členské krajiny ju budú musieť najneskôr do júna 2011 začleniť do svojich zákonov.