Testovali sme Nokiu N97 mini

O poznanie menšia, precízne spracovaná a cenovo dostupnejšia. Aká je zmenšená verzia en-devedesiatsedmičky, ktorá sa na trhu objavila v tesnom závese za svojou predlohou? Prinajmenšom vydarená. Jej skúmaniu sme venovali niekoľko posledných dní.

25. nov 2009 o 14:08 Milan Gigel

Čo viedlo výrobcu k predstaveniu zmenšenej verzie N97 nie je zrejmé. Či objavil výrobca recept pre lepšiu ziskovosť, alebo sa snažil napasovať telefón do prijateľnejšej cenovej hladiny môžeme iba špekulovať. Isté však je, že Nokia ponúkla dostupnejší mobil pre tých, čo sa dokážu máličko uskromniť. Rozdiely ľahko odhalíte v našom vynovenom katalógu.

Naozaj menšia

Aj keď na papieri je iba o 12 gramov ľahšia a niekoľko milimetrov útlejšia, rozdiel používateľ pocíti. Upravené, o málo menšie telo dobre sedí v ruke a pri vyklopenej klávesnici je už jasné, že nejde o plnoformátovú verziu, ktorá obletela svet. Netrénované oko na diaľku rozdiel nespozná, zmeny však priniesli drobnú výhodu navyše.

Je ňou tenký, plechový kryt batérie, ktorý robí telefón ešte tuhším, ako bol jeho predchodca. Systém jeho uzamykania je síce trochu nevšedný, počas používania sme sa však presvedčili o tom, že je bez chýb. Pri opakovanom prístupe s čítačke pamäťových kariet by nemal byť bariérou. Batéria sedí na mieste a kartu je možné vymeniť aj bez reštartu mobilu.

Zmenila sa hlavne klávesnica

Uhlopriečka displeja sa síce scvrkla o necelý centimeter, čitateľnosť a ovládateľnosť sa však nezmenila. S rozlíšením 360x640 bodov je možné na displeji komfortne surfovať webovými stránkami a správami, priame slnko však ukrajuje kontrast podobne, ako pri vzorovej N97. Je to tak trochu škoda, už len preto, že farebnosť displeja je v dobrých svetelných podmienkach na úrovni.

Užšia klávesnica nie je veľkým krokom späť a s výnimkou šípiek uložených pod pravým palcom jej niet čo vyčítať. Trocha tuthšie membrány znižujú rýchlosť písania minimálne, na trochu kŕčovitú navigáciu si však treba chvíľu zvykať.

Aktualizovaný Symbian, menšia pamäť, slabšia batéria

Kým používatelia N97 museli siahať po aktualizácii systému, mini je dodávaná s jeho najnovšou verziou, ktorá má vychytanú väčšinu odhalených múch. Používatelia sa však musia uskromniť s diétou úložiska, ktoré sa scvrklo na 8 gigabajtov a batériou, ktorá má o čosi nižšiu kapacitu.

Výrobca sa netají kratšou výdržou batérie v pohotovostnom režime, pri telefonovaní však sľubuje niekoľko desiatok minút navyše. My sme veľké rozdiely pri používaní nezaznamenali. Pokles kapacity akumulátora nie je až taký citeľný.

Lepšie slúchadlá

O tom, že v balení N97 mini nájdete šmrncovnejšie slúchadlá niet pochýb. Očakávať môžete štuple so silikónovými čiapočkami viacerých veľkostí a diaľkový ovládač, ktorý si komfortne poradí s ovládaním reprodukcie skladieb. Zvuk presahuje hranicu šedého, nevýrazného priemeru a tak by sme boli radi, ak by sme ich našli pribalené aj k iným modelom.

Nokiu N97 mini odporúčame tým, čo poškuľujú po plnoformátovej N97, avšak dokážu si pri nižšej cene predstaviť, že sa vzdajú časti zabudovanej pamäte a zlomku kapacity akumulátora. Všetko, čo sme pred časom napísali o N97 v našej recenzii možno preniesť aj na tento mierne upravený model.