EU povolila použiť GSM frekvencie pre 3G siete. Prvú majú v Poľsku

Európska únia minulý týždeň schválila nové pravidlá, ktoré umožnia používať frekvencie 900 a 1800 MHz doteraz vyhradené len pre GSM siete taktiež pre siete 3G. Poľský operátor Aero2 okamžite spustil svoju HSPA+ sieť na frekvenciu 900 MHz.

24. nov 2009 o 15:24 Luděk Vokáč

Možnosť využitia terajších GSM frekvencií pre siete UMTS ale i budúce siete LTE má za úlohu zvýšiť konkurenciu na európskom trhu. Nové nariadenia budú musieť prijať a do svojich právnych radov zabudovať všetky členské krajiny EU.

Český telekomunikačný úrad v náväznosti na rozhodnutie EU predĺžil lehoty, v ktorých sa môžu subjekty vyjadrovať k možnostiam využitia niektorých ostatných frekvenčných spektrách, predovšetkým napríklad spektra, ktoré bude uvolnené po úplnom vypnutí analógového televízneho vysielania. Využitie 3G a ďalších technológií na terajších GSM frekvenciách totižto môže zmeniť pôvodné plány na využitie iných spektier.

Zatiaľ nieje jasné, v akom režime umožní ČTÚ českým mobilným operátorom GSM frekvencie využiť. Nariadenie EU umožňuje i prerozdelenie už existujúcich spektier, takzvaný refarming. Je ale otázkou, či k nemu ČTÚ pristúpi, alebo či ponechá operátorom voľnú ruku. Tie by potom mohli na terajších GSM frekvenciách vybudovať UMTS siete alebo siete štvrtej generácie LTE.

Zákazníci sa pritom nemusia obávať toho, že by ich terajšie GSM telefóny prestali náhle fungovať. Nič také ako vypnutie bývalej NMT siete sa konať nebude. Siete GSM a UMTS by na rovnakých frekvenciách mohli existovať vedľa seba. Len niektoré kanály frekvenčného spektra by boli využité pre GSM, iné pre UMTS. Operátori by tak mohli ponechať len najnutnejšiu GSM kapacitu pre zachovanie prevádzky a zvyšok spektra by využili pre ďaleko rýchlejšie siete UMTS.

Výhodou možnosti spustiť UMTS siete na GSM frekvenciách je fakt, že operátori môžu využiť svoje kapacity a základové stanice. Nebolo by nutné stavať nové BTS a signál 3G siete by sa pomerne jednoducho mohol dostať i do odľahlejších oblastí, kde by bolo jeho rozširovanie na frekvencii 2100 MHz príliš nákladné.

Vzhľadom na to, že českí operátori momentálne pomerne usilovne upgradujú svoje GSM siete a zároveň začínajú budovať siete UMTS, je možné, že by prípadný prechod na novšiu generáciu mohol byť čiastočne iba softvérovou záležitosťou – moderná technika BTS by to mala zvládnuť. Operátori by tak vlastne museli zaobstarať iba nové antény.

Aké jednoduché spustenie UMTS siete na GSM frekvenciu je, ukázal poľský mobilný operátor Aero2, ktorého prevádzkuje spoločnosť Sferia. Operátor spustil na frekvenciu 900 MHz sieť s technológiou HSPA+. A to iba dva týždne po zverejnení nariadenia EU. To vďaka modulácii 64 QAM umožňuje prenášať dáta smerom k používateľovi rýchlosťou až 21 mbit/s. Technológiu operátorovi dodala čínska spoločnosť Huawei, ktorá má momentálne skoro monopol na dodávky i našim operátorom.

Článok je prevzatý zo servera mobil.idnes.cz