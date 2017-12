Operátora zmeníte za jeden pracovný deň

Európsky parlament definitívne schválil telekomunikačný balíček, ktorý má posilniť hospodársku súťaž a práva spotrebiteľov na európskom telekomunikačnom trhu a uľahčiť prístup k vysokorýchlostnému internetu pre všetkých občanov EÚ.

24. nov 2009 o 13:11 TASR

BRUSEL. Európsky parlament (EP) dnes definitívne schválil telekomunikačný balíček, ktorý má posilniť hospodársku súťaž a práva spotrebiteľov na európskom telekomunikačnom trhu a uľahčiť prístup k vysokorýchlostnému internetu pre všetkých občanov EÚ.

S návrhom reformy telekomunikačného sektora prišla Európska komisia v novembri 2007 a dohodu medzi členskými krajinami a EP sa podarilo dosiahnuť len pred necelými troma týždňami.

Europarlament podporil takmer celý balíček ešte v máji, ale sporný zostal jediný bod týkajúci sa internetu. Keďže sa napokon podarilo vyriešiť aj tento problém, 18. decembra môže nová legislatíva vstúpiť do platnosti. Členské krajiny ju budú musieť najneskôr do júna 2011 začleniť do svojich národných zákonov.

Celý telekomunikačný balíček má 12 hlavných častí. Okrem iného má zaručiť európskym spotrebiteľom právo zmeniť v priebehu jedného pracovného dňa svoju telekomunikačnú spoločnosť, či mobilného operátora pri uchovaní toho istého telefónneho čísla. Momentálne to v EÚ trvá v priemere 8,5 dňa pre mobilné spoločnosti a 7,5 dňa v prípade pevnej linky. Podľa nových telekomunikačných predpisov budú musieť byť spotrebitelia tiež lepšie informovaní pri uzatváraní zmlúv.

Takisto sa občanom zaručí lepšia ochrana práva týkajúceho sa prístupu na internet. Po dlhých rokovaniach o tomto kontroverznom bode sa dohodlo, že akékoľvek opatrenia prijaté členskými krajinami musia rešpektovať základné práva a slobody občanov. Znamená to, že obmedzenie prístupu na internet, napríklad v rámci boja proti detskej pornografii či ilegálnemu sťahovaniu, musí byť vopred právne preverené. Úrady tak môžu urobiť len v prípade, ak majú dôkazy o takýchto aktivitách.

Dôležitou súčasťou balíčka je posilnenie ochrany súkromia európskych občanov a ochrana pred spamovou poštou.

Rovnako sa má zaistiť väčšia nezávislosť národných telekomunikačných úradov a zriadiť nový európsky úrad pre telekomunikačný trh, ktorý má podporovať vnútroštátne telekomunikačné regulačné orgány pri zabezpečovaní toho, aby sa pravidlá trhu a regulácie spotrebiteľov uplatňovali dôsledne, nezávisle a bez protekcionizmu vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Tento úrad by mal vzniknúť na jar budúceho roka.

Majú sa tiež podporiť investície do nových komunikačných infraštruktúr. Cieľom novej legislatívy je tiež zaistiť prístup k vysokorýchlostnému internetu pre všetkých občanov EÚ, keďže v súčasnosti môže mať na vidieku takúto možnosť v priemere len 70 % obyvateľstva.

Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová označila schválenie telekomunikačného balíčka za dobrú správu pre európskych spotrebiteľov.

"Reforma telekomunikácií prinesie väčšiu konkurenciu na telekomunikačnom trhu, lepšie a lacnejšie služby v oblasti mobilov a internetu a rýchlejší internet pre všetkých Európanov. Skutočný jednotný trh pre telekomunikácie a spotrebiteľov je teraz na dosah," konštatovala komisárka.