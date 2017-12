Call of Duty: Modern Warfare 2 - hodnotenie multiplayeru

Call of Duty bez multiplayeru nie je Call of Duty.

24. nov 2009 o 9:00 Ján Kordoš

Krátka – samozrejme však kvalitná, i keď tej z prvého Modern Warfare sa akosi nevyrovná – kampaň síce tentoraz bola doplnená o špeciálny a zábavný mód Special Ops, ktorý si vychutnáte osamote i kooperatívne. Stále je to však málo. Príbeh na prvýkrát zvládnete za 6 hodín, dáte si ho cvične znovu, potom skúsite Special Ops., no je nad slnko jasnejšie, že napokon skončíte pri multiplayeri.

Multiplayer v Modern Warfare bol hraný doteraz. A úprimne ide o jediný multiplayer, ktorému som ja osobne holdoval pomerne pravidelne až doteraz, do vydania Modern Warfare 2. A aby to bolo ešte úprimnejšie, je veľmi pravdepodobné, že sa k nemu vrátim. Nie, že by bolo hranie pre viacerých hráčov v Modern Warfare 2 nepodarené alebo inak nekvalitné, no sála z neho zameranie na masy. Už len z dôvodu, že neustále ste za niečo odmeňovaní a zbierate tzv. accolades (odznaky za najlepšie výkony zo všetkých hráčov na danej mape), skúsenosti sa vám doslova sypú do rúk a level up vás stretáva až príliš často. Určite sa na maximálnu 70. úroveň nedostanete za jeden víkend, no zaberie vám to omnoho menej času, než minule. Ešte jedno upozornenie: k testovaniu sme mali k dispozícii konzolovú verziu.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

PC hráči už dopredu vedeli, čo ich čaká a právom zatínali zuby. Obmedzenie celkového počtu hráčov, žiadne dedikované servery a mnoho ďalšieho. Dôležitý zoznam „úprav“ sme vám priniesli a nájdete ho aj na konci článku. Keďže distribútor Cenega mal k dispozícii iba konzolovú verziu, nemohli sme porovnávať. Do hry sa tak budete pripájať cez Lobby obrazovku, čo je mierne nemotornejší systém pre skupiny hráčov. Nemôžete si určiť mapu, obmedzenia – dôležitý je výbor módu a program vás automaticky pripojí k najlepšiemu serveru. Výber je zatiaľ nie príliš korektný, to je však dané nedávnym termínom vydania. Mnohí hráči pri viacerých kontách dokážu i s nízkym levelom znechutiť hranie a vôbec sa nemôžete spoliehať na číslo pri hráčovi. Aj nováčik, ktorý práve MP spustil, môže byť lepším ako ten, kto hru skúša už týždne, ale stále mu to nejde a má vyššiu úroveň. Rozdiel medzi jednotlivými hráčmi na jednej mape sa začína pomaly zmenšovať a nenarazíte na extrémy z jedného i druhého konca až tak často.

Prvé rozčarovanie je obrovské: od začiatku ste doslova zahadzovaný rôznymi odmenami. Často úplne zbytočnými. Odomknuté odznaky sú hneď po prvej hre špeciálnou otravou a naučíte sa ich ignorovať. Máme tu aj extra medaily. Ich jediným plusom je, že za ne dostávate ďalšie skúsenosti. Ak zastrelíte nepriateľa, ktorý vás zabil predtým, než ho dostal niekto iný, získate Payback. A skúsenosti navyše. Podobne môžete prerušiť súperov kill streak, dáte niekomu headshot, zastrelíte niekoho z väčšej vzdialenosti a podobne. Za všetko dostanete ďalšie a ďalšie experience body.

Prečítajte si aj našu recenziu príbehovej kampane a singleplayeru.

Špeciálne vytvorené tzv. call signs mali hráčom bližšie ukázať sociálnu stránku protivníkov. Ak vás totiž niekto zastrelí alebo dosiahne niektorý z míľnikov, uvidíte jeho vizitku: zvoliť si môžete jej podklad a emblém. Nič však nevypovedá o samotnom hráčovi, vyberáte si zo stoviek predpripravených šablón. U mnohých teda dominujú marihuanové listy, ktoré sa ktovie z akého dôvodu odomknú medzi prvými.

Skutočné zmeny prídu až s jednotlivými perkami alebo ak chcete vylepšeniami. Aj teraz máte k dispozícii 3 základné perky + pribudol jeden posmrtný. Ak sa vám nedarí a zomriete niekoľkokrát v rade, môžete ukradnúť súperovu zbraň, Painkiller vám poskytne na dobu 10 sekúnd trojnásobne viac zdravia stanete sa na niekoľko sekúnd nesmrteľnými, po svojom skone necháte pri mŕtvom tele odistený granát a podobne. Vybrať si však môžete len jeden a i v tomto prípade je nutné si vylepšenie najprv odomknúť. Trojicu základných perkov dobre poznáte z predošlých dielov, pribudlo však niekoľko nových, na ktoré prídete sami. Niektoré situáciu výrazne uľahčujú, no musíte sa k nim dlhodobo prepracovávať.

Pri aktívnych perkoch získavate dokonca možnosť si ich ďalej vylepšiť. Ak máte napríklad vybraný z prvej skupiny perkov Bling, na primárnu zbraň si môžete namontovať dve špeciálne vybavenia (zameriavač i tlmič alebo granátomet či špeciálny senzor odhaľujúci pozíciu hráčov podľa tlkotu srdca – a rozlišuje tých dobrých, čiže vašich a súperov). V prípade, že sa vám podarí s týmto perkom zabiť 200 nepriateľov, dostanete ponuku na dvojnásobné obohatenie sekundárnej zbrane. Možností je more a je len na vás, či sa rozhodnete oberať nepriateľov o zbrane (potom budú vaše zásobníky väčšie), rýchlo nabíjať (rýchlejšie mierenie), zvýšite účinnosť munície alebo presnosť, zablokujete radar protihráčom, budete šprintovať nekonečne dlhú dobu a podobne. Death Streak perky fungujú na rovnakom princípe.

Upravené sú aj tzv. Kill streaky. Ak zastrelíte niekoľko nepriateľov bez toho, aby vás zabili, dostávate špeciálne bonusy. Oplatí sa investovať do perku, ktorý zníži hranicu dosiahnutých killov k aktivovaniu kill streaku o jedno zabitie. Otvoriť si môžete špeciálny radar, privolať leteckú podporu so zásobami, aktivovať statickú guľometnú vežu, zhadzovanie bômb, bombový nálet, výpomoc helikoptéry a podobne. Čím viac zabití, tým ultimátnejšiu zbraň dostanete. Nové možnosti si otvárate postupom v hre a maximom je jadrová hlavica: po 25 zabití nepriateľov dostanete šancu ukončiť do 10 sekúnd hru vo váš prospech. Len tak pre zaujímavosť, najdlhší killstreak, ktorý sa nám podarilo nájsť, bol takmer 900 zabití nepriateľa bez toho, aby dotyčný hráč zomrel. Výborné je, že si sami vyberáte túto podporu a nie ako minule, keď bola voľba defaultne navolené bez možnosti zmeny.

Celkovo nás čaká 16 máp, z ktorých jedna prerobená z prvého dielu. Výrazné obmedzenie hráčov akosi nejde dohromady s pomerne rozľahlými mapami. Sú o čosi väčšie, omnoho členitejšie a napríklad pri hraní Team Deathmatchu sa niekedy pri hraní vyskytli hluché miesta. Počet hráčov je totiž v tomto móde obmedzený na tucet a ten sa musí rozdeliť na dva tímy. Skúsení snipery si prídu na svoje a je jedno, že znechucujú hranie ostatným: sami zistíte, ako to vedia tí najlepší vďaka možnosti dlhšieho sledovania vašej smrti z pohľadu strieľajúceho protivníka. Mapy sú z pohľadu prostredia rôznorodé, nechýba im dobrý level dizajn, no zároveň mnoho z nich obsahuje výhodnejšie pozície pre spomínaných ostreľovačov: tí si svoje užijú hlavne Estate, chatu v horách. Nájdete tu z každého niečo: favely v Brazílii (Favela), púšť v Afghanitstane s havarovaným lietadlom (Afghan), klasicky zničené mesto v Blízkom východe (Invasion, Karachi), zasnežený prístav v Rusku (Sub Base) alebo kontroverzné letisko (Terminal).

Módov je znovu neúrekom a keď vynecháme notoricky známe (Free for All, Team Deathmatch, Capture the Flag, Domination, Domination, Search & Destroy), nájdete aj takticky náročnejšie Sabotage (jedna bomba, tím sa snaží zničiť svoj cieľ), Demolitiion (dva tímy, dve bomby, dva ciele pre každý tím) a obdoby ako hardcore verzie módov alebo možnosť ich hrania z pohľadu tretej osoby.

Samotná hrateľnosť multiplayeru je však mierne nevyrovnaná, je potrebný čas, kým sa všetko dostane do správnych koľají, zvyknete si na mapy a taktiež ostatní hráči budú podávať vyrovnanejšie výkony. Kvalita pripojenia je zatiaľ pri návale hráčov pomerne obstojná a hoci niektoré výpadky zamrzia, sú tentoraz instantne napravené počas hrania, pri odchode niekoľkých hráčov z mapy nemusíte hneď nadávať na reštart. Zamrzí väčšie otvorenie sa širokému publiku hráčov, veľké výhody pre hráčov s vyšším levelom (pocítite to hlavne pri odmenách v kill streakoch) a obmedzenia pre PC hráčov. Je priskoro hodnotiť tak komplexnú vec, akou multiplayer v Modern Warfare 2 rozhodne je. Plánované spoplatnenie by bolo hrdzavým klinčekom do rakvy multiplayeru, hoci by sa týkalo zrejme len nového obsahu, nie toho, ktorý sme si už reálne zakúpili. Samozrejme, hrá sa to stále dobre, ale nedošlo k žiadnym výrazným zmenám, všetko akoby len dostalo viac okrás okolo. Zbytočných.

Multiplayer si nenechajte ujsť, ponúka ohromnú zábavu. Tá sa pre vás začne až po nadobudnutí skúseností a to nejakú hodinku môže trvať. Podpora viacerých hráčov pôsobí akoby menej výrazne než minule. Nie je to až tak zlé, ale vynikajúci a fungujúci systém bol tentoraz degradovaný na omáčku okolo. Stretneme sa na serveroch.

Hodnotenie multiplayeru: 8/10

Tipy a triky do kampane i MP: Nabíjajte tak často ako sa len dá. Niekedy je dokonca výhodnejšie vytiahnuť sekundárnu zbraň a zaútočiť s ňou. Nie je nič horšie ako keď vám v prestrelke zrazu dôjde munície. Škodoradostný smiech nepriateľa vám v hlave bude znieť ešte dlho.

Kto sa neukrýva, sa už ani nemusí začať, pretože leží mŕtvy na zemi. Aj napriek tomu, že sa nemôžete k zábrane, prekážke či stene pritlačiť a následne sa vykláňať, sa treba neustále kryť. Neskôr to začnete robiť mechanicky. Nezabudnite však na to, že do úvahy sa berie materiál, z ktorého je prekážka vytvorená. Pokojne môžete zabíjať aj cez steny, o drevených plochách nehovoriac. Ak je v úkryte nepriateľ, využite granáty a v žiadnej hre predsa nesmú chýbať výbušné sudy.

Pri šprintovaní je postava nezraniteľná. Je síce pravdou, že pri behu nemôžete strieľať, ale ak vás obkľúčia nepriatelia a nebudete sa z toho vedieť vystrieľať, nemusíte klopiť pohľad: jednoducho z miesta činu utečte. Skutoční hrdinovia sú tí, ktorí majú svoje miesto na cintoríne a vy chcete predsa prežiť. Podobne to platí i pri granátoch. Vezmite nohy na plecia a zachráňte si virtuálny život.

Granáty nemáte vo vreckách len ako ozdobu k sexi uniforme, tak ich používajte najčastejšie ako môžete. A samozrejme si ich nehádžte rovno pod nohy. Podržaním tlačidla streľby získavajte čas – protivník nebude mať možnosť hodiť vám ho späť. Okrem tradičných fragovacích granátov používajte hlavne dymové granáty: omráčite nimi protivníka a nie je problém ho dezorientovaného poslať do neba zloženého z jednotiek a núl.

Často postupujete v skupine s ostatnými vojakmi. Vedia sa sami brániť a držte sa ich. Aj napriek tomu, že väčšina z davu je nahraditeľná, je lepšie držať sa v prítomnosti skúsených. Poznajú optimálnu cestu vpred, neustále sa kryjú a nie raz vás vytiahnu z nepeknej šlamastiky.

To, že nepriateľa trafíte, ešte automaticky neznamená, že je mŕtvy. Buďte chladnokrvní a presvedčte sa o tom, že dotyčná osoba neprežila. Môže totiž vytiahnuť pištoľ a zastreliť vás.

V pôvodnej recenzii ste sa sťažovali na neuverejnenú minimálnu a doporučenú konfiguráciu. Keďže sme hru recenzovali z konzolovej verzie, neboli tieto informácie uvedené. Už sú doplnené a pre istotu vám ich prinášame i tu:

Hardvérové požiadavky:

CPU: Pentium 4 3.2 GHz / Core 2 Duo 1.8 GHz alebo Athlon 64 3200+

RAM: 512 MB (1 GB pre Visty)

Graf. karta: 256 MB graf. karta GeForce 6600GT alebo Radeon 1600XT

HDD: 12 GB

Porovnanie PC verzie Modern Warfare a Modern Warfare 2: