Vírus v iPhone kradne Holanďanom bankové heslá

Majitelia iPhonov v Holandsku sa musia mať na pozore. V krajine sa šíri červ, ktorý presmerováva internetové návštevy banky na imitáciu jej webu, ktorá kradne prístupové heslá. Odhalila to spoločnosť F-Secure.

24. nov 2009 o 7:20 Milan Gigel

Červ napáda iba mobily, ktoré si používatelia odblokovali softvérmi tretích strán a zabudli zmeniť prístupové heslá k službe SSH pre vzdialený prístup. Škodlivý kód si zobral na mušku ING banku. Používateľ je po jej otvorení nepozorovane presmerovaný na web záškodníkov. Dôverčiví internetisti tak odovzdávajú prístupové heslá útočníkom bez toho, aby o tom vedeli.

Iba niekoľko dní ubehlo od zistenia, že svetom iPhonov sa šíri iný červ, ktorý buduje sieť klientov, ktorých je možné centrálne ovládať na diaľku. Škodlivý kód pravidelne kontaktuje riadiaci uzol, z ktorého môže získavať aktualizácie, či príkazy na vykonávanie aktivít. Opäť ide o červ, ktorý zneužíva rovnakú chybu.

Prieniky sa však objavili už predtým. Prvý z červov zneužívajúci nedostatočné zabezpečenie vzdialeného prístupu menil pozadie na iPhonoch za fotografiu Ricka Astleyho a zanechával správu "ikee is never going to give you up".