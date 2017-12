Sudca nešiel do práce. Nechal sa vypísať a hral Modern Warfare 2

23. nov 2009 o 20:05 Ján Kordoš

Nebolo by ani príliš nezvyčajné, keby zneužil ako ospravedlnenie sa do práce chorobu, ktorou chcel zakryť fakt, že sa chcel hrať. Will však nie je úplne obyčajným hráčom, respektíve jeho povolanie je zaujímavé, u nás síce nie príliš dôveryhodné, ale rozhodne potrebné.

Will je sudcom a keďže niekoľko dní absencie si vyžiadala jeho „choroba“, muselo byť odložených niekoľko súdnych sporov. Modern Warfare 2 sa stalo celosvetovým fenoménom posledných dní a ako vidíte, hrali ho takmer všetci. Hry ako také sa presadzujú medzi všetkými vekovými skupinami ľudí. Recenziu na Modern Warfare 2 sme vám priniesli minulý týždeň, dojmy z multiplayeru si prečítate čoskoro.

Zdroj: Times Online, VG247