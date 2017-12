V BioWare pracujú na úplne novej značke

23. nov 2009 o 19:45 Ján Kordoš

Zatiaľ sa síce BioWare k ničomu nevyjadrilo a o ich novom projekte sa ani nič nevie. Môžeme predpokladať, že pôjde o RPG, keďže všetky ich hry sa týkali tohto herného žánru a postavili si na nich svoje meno a kultový status.

Naposledy BioWare vydalo Dragon Age: Origins (k nemu plánuje priebežne vydávať nový DLC obsah), začiatkom budúceho roku to bude Mass Effect 2 (plánovaná trilógia) a objaviť by sa taktiež malo novátorské MMORPG Star Wars: The Old Republic.

Zdroj: VG247