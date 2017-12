Únik dát z kreditiek banky vyšetrujú

Banky tvrdia, že klienti nemusia preventívne žiadať o výmenu svojej karty

20. nov 2009 o 0:00 Marianna Onuferová

Európske banky zablokovali tisícky kariet, ktoré by mohli byť ohrozené únikom dát od španielskeho spracovateľa. To, ako mohli údaje uniknúť, sa zatiaľ vyšetruje.

BRATISLAVA. Niektorým občanom, ktorí boli v tomto roku v Španielsku, banky zablokovali karty Visa a MasterCard a bezplatne im vydali nové pre riziko, že ich karta mohla byť zneužitá.

Dôvodom je únik údajov od španielskeho spracovateľa kartových transakcií, s ktorým majú obe kartové spoločnosti zmluvu. Ohrozené pritom môžu byť karty nielen ľudí, ktorí kartou platili priamo v Španielsku, ale aj tých, ktorí nakupovali cez internet a ich platba bola spracovaná cez španielske spracovateľské centrum.

Rozsiahla blokácia kariet



Únik údajov sa podľa našich informácií týka najskôr transakcií v januári až septembri tohto roka. Banky na Slovensku sa o tom dozvedeli asi pred mesiacom. Doteraz zablokovali a vymenili spolu niekoľko stoviek kariet s tým, že situáciu ďalej monitorujú. „Potenciálne riziko vieme identifikovať aj bez toho, aby nás klienti preventívne požiadali o výmenu karty," povedala Marína Smolková z tlačového oddelenia Tatra banky.

Slovenská sporiteľňa uviedla, že šlo o 100 debetných kariet MasterCard. VÚB banka stiahla asi 200 a podobné číslo spomenula aj Volksbank. UniCredit Bank do včera rána zablokovala a následne vymenila päť kariet. Tatra banka číslo neuviedla. VÚB ako jediná informovala, že preveruje päť podozrivých transakcií. Ak by sa potvrdili a dotknutí klienti prišli na základe nich o nejaké peniaze, banka im ich refunduje v plnej výške.

V Česku sa podľa ČTK už objavili aj prvé prípady zneužitia kariet a neoprávneného odčerpania peňazí z účtov klientov. Tamojšie banky už preventívne zablokovali okolo 10­tisíc kariet. Tisícky kariet zablokovali aj banky v Nemecku. Blokáciu kariet ohlásili aj banky vo Švédsku a Fínsku.

Čo sa mohlo stať



O tom, ako mohli dáta zo španielskeho spracovateľského centra uniknúť, kartové spoločnosti teraz nechcú hovoriť. Prípad sa totiž vyšetruje.

Informácie o niekoľkosekundovej platbe kartou prechádzajú pritom cez pomerne dlhý reťazec. Ak napríklad klient zaplatil v španielskom obchode kartou, informácia o transakcii sa od obchodníka dostala najprv do spracovateľského centra v Španielsku. Potom pokračovala do kartovej spoločnosti, ďalej do spracovateľského centra na Slovensku a nakoniec do samotnej banky. Tá následne svojmu spracovateľskému centru potvrdila, či má klient dosť peňazí, alebo či jeho karta nie je zablokovaná.

Informácia sa cez rovnaký reťazec veľmi rýchlo dostala k obchodníkovi v Španielsku a transakcia prebehla. No to, či práve pri každej takejto transakcii unikali postupne dáta od španielskeho spracovateľa alebo unikol zoznam s kartovými transakciami za určité obdobie, nie je známe.

„V tejto chvíli nemôžeme uviesť bližšie podrobnosti. Rovnako ako vo všetkých podobných prípadoch asociácia Visa Europe upozornila banky na celú situáciu," povedal Miloslav Kozler, zástupca asociácie Visa Europe pre Česko. Podobnú odpoveď, odvolávajúcu sa na vyšetrovanie sme dostali aj z MasterCard.