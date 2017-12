Google má svoj operačný systém. Nebude pre každého

Štartuje rýchlosťou blesku, je extrémne bezpečný a mení spôsob používania počítačov. Nepodporuje však pevné disky, nemožno doň inštalovať softvéry a do svojho počítača ho s najväčšou pravdepodobnosťou nedostanete.

20. nov 2009 o 7:50 Milan Gigel

Google rozohnal mraky špekulácií a predstavil verejnosti svoj nový operačný systém. Volá sa Chrome OS a je previazaný s internetom tak pevne, ako žiadny iný systém na trhu. S nadhľadom povedané – internetový prehliadač povýšil na operačný systém.

Prichádza doba internetová

Vízia Google je jasná. Zapnete notebook a do piatich sekúnd je pred vami prihlasovacie okno. Po tom, čo overíte svoju identitu, priradia sa k nej všetky heslá k internetovým službám a pred vašimi očami sa zobrazí upravený, avšak dôverne známy prehliadač Google Chrome. Pristupovať môžete iba k internetovým službám a všetky vaše dáta sa ukladajú na internet.

Zabudnite na OpenOffice, rozlúčte sa s GIMPom, antivírusom, hrami a všetkým na čo ste zvyknutí. Odteraz budete iba na internete a pevný disk s dátami je pre vás tabu. S výnimkou čítačky pamäťových kariet, aby ste mali ako odosielať fotografie a videá svojim priateľom a na internet.

Ak netbook zaklopíte, do sekundy je vypnutý, pri otvorení je rovnako rýchlo pri živote. Nič to, že ste ho omylom vypli. Po tom, čo sa naštartuje, sa pred vašimi očami zobrazia všetky záložky ktoré ste opustili pri poslednej práci. A ako je to s prihlasovaním k webovým aplikáciám? Chrome bude spravovať heslá a priradí ich k vašej identite.

Pripomína vám to éru terminálov? Čosi na tom bude.

Iba pre výrobcov hardvéru

Chrome OS si na svoj počítač s najväčšou pravdepodobnosťou nenainštalujete. Nevie bootovať z pevného disku, nespustíte ho z USB kľúča, nerozumie si ani s množstvom hardvéru a periférií. Pre svoju existenciu potrebuje špeciálny firmvér počítača, ktorý nahradí všadeprítomný BIOS.

Firmvér zaisťuje extrémne rýchly štart počítača, digitálne podpisy pre overovanie spúšťaného kódu a natiahnutie jadra operačného systému z flash pamäte. Znamená to, že výrobcovia lacných „internetových terminálov“ budú môcť odľahčiť hardvér o množstvo prvkov, ktoré sú pre Chrome OS nepotrebné.

Súčasná netbooková platforma by bola priveľkým luxusom. Systém sa uspokojí aj s procesormi ARM, pre ktoré existujú jednoduchšie a lacnejšie čipsety. Pre používateľov by to mohlo znamenať dostupnejšie a lacnejšie počítače pre prácu s internetom. Tešiť by sme sa mali aj na dlhšiu výdrž batérií.

Opäť ďalší Linux

Tvrdiť, že Chrome OS je úplne novým operačným systémom nemožno. Vychádza z linuxového jadra, rýchlosť si prepožičal z inteláckeho Moblinu, čo-to má spoločné aj s Androidom. Čo sa však zmenilo je prístup k bezpečnosti?

Používateľské dáta sú úplne oddelené od systému, webové aplikácie otvorené na záložkách prehliadača sú izolované od seba a pri každej príležitosti si Chrome overuje, či je jeho kód v poriadku a bez nečakaných zásahov. Pod drobnohľadom je aj súborový systém s kontrolnými súčtami blokov.

Paranoidnej bezpečnosti nechýbajú ani dva systémové obrazy pre štart systému, či podpísanie niektorých súčastí digitálnym podpisom, ktorý má pod kontrolou firmvér netbooku.

Chrome OS je minimalistický systém, ktorý má v sebe iba to najnutnejšie, aby ste mohli prevádzkovať internetový prehliadač. Jeho kód je otvorený pre každého.

Používatelia si budú musieť zvyknúť

Čo je to za počítač, do ktorého si nemôžete nič nainštalovať? Google tvrdí že sa budete musieť zaobísť s tým, čo ponúka internet. Už dnes sú na webe kancelárske balíky, grafické softvéry, sociálne siete, komunikačné platformy, hry, či množstvo iných aplikácií, ktoré nekladú bariéry pri používaní. Mnohé majú síce kus cesty od dokonalosti a zabúdajú na lokalizáciu, zmeny vraj klopú na dvere.

Má to však háčik. Treba sa spoľahnúť na to, že všetky dáta ktoré budú na internete – pretože do netbooku si ich neuložíte – budú chránené pred únikom a ktosi sa bude starať aj o ich zálohovanie. A to nie je pre mnohých akceptovateľné.

Druhým problémom je dostupnosť internetu. Bez neho si jednoducho neškrtnete. Áno, Google ponúka systém Google Gears, ktorý umožňuje niektoré webové aplikácie používať aj bez internetu, to však zatiaľ nesedí s informáciami o tom, že netbooky nebudú mať pevné disky. Predsa len, objemnú databázu s dátami je potrebné kdesi uložiť.

Microsoft sa obávať nemusí

Google môže so svojim systémom preniknúť do internetových kaviarní, škôl, ba aj do domácností. Je však málo pravdepodobné, že touto platformou prerazí v podnikovej sfére, ktorá je dojnou kravou IT priemyslu. Obávať sa nemusia ani vývojári operačných systémov, ani tí čo sa venujú softvérom. Na nový systém trh ešte stále nedozrel.

Ako to vidíte vy? Má Google šancu presadiť sa s novým systémom?

Prvé zariadenia s Chrome OS by sa mali objaviť na trhu budúci rok. Ste príliš zvedaví, aký je Chrome OS? Môžete ho vyskúšať priamo na vašom počítači bez preinštalovania systému. Neužijete si ho so všetkým čo k nemu patrí, budete mať však predstavu, aké je používateľské prostredie a čo dokáže. Postupujte podľa tohto návodu.