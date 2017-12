Tipovať cez esemesky môžu aj deti

Ani mobilní operátori, ani Tipos nevedia skontrolovať, či cez esemesky netipuje neplnoletý.

20. nov 2009 o 0:00 Martina Kováčová

BRATISLAVA. Tipovanie cez esemesky v hrách Loto, Joker, 5 z 35, Euromilióny i Keno 10 sa od začiatku novembra zdvojnásobilo. Službu sprístupnil okrem

T-Mobilu, kde fungovala od júna, aj druhý veľký mobilný operátor Orange. Hazard sa otvára aj deťom a neplnoletým – zatiaľ čo v zberni deti s tiketom môže zastaviť pracovník, s mobilom na zaregistrovanie stačí raz zaklamať a cez SMS správu potvrdiť, že hráč má 18 rokov. Ďalšie zabezpečenie chýba.

Platí sa pritom len za tip, nie za registráciu. Psychologička Iveta Šefarová upozorňuje, že je to nebezpečné nielen pre deti, ale aj pre dospelých. „Ľudia si vďaka rôznym akciám na volanie a posielanie správ zadarmo zvykli byť menej ostražití. Ak má tú možnosť a nič ho neobmedzuje, aj dospelý takto dokáže minúť veľa peňazí.“

Deti nasledujú príklad



Ak hrá celá rodina, vyhnúť sa pokušeniu nie je podľa psychologičky pre deti ľahké. „Môže to byť pre ne zábavné. Úlohou ich detského veku je predsa skúšať, čo to dá.“

Ak sa dieťaťu podarí vyhrať, môže to byť ešte silnejšia motivácia – výhru do tisíc eur by si však muselo nechať previesť na bankový účet, po vyššiu sumu by sa muselo zastaviť priamo v Tipose. A tam by to už malo celé prasknúť.

„Ak zákazník nechce, aby jeho dieťa malo prístup k tipovaniu cez svoj mobil, môže mu túto službu zablokovať,“ odporúča hovorca T-Mobilu Andrej Gargulák. Operátori mysleli aj na spätné dvierka – tipovanie je možné bezplatne zrušiť – stačí poslať správu.

„Dôležitú rolu hrajú najmä rodičia, ktorí by sa mali s dieťaťom zhovárať o bezpečnom využívaní mobilu skôr, ako mu ho zveria do užívania,“ radí Richard Fides z Orangeu. Psychologička odporúča aj priebežnú kontrolu telefónu rodičmi – aj tu však treba mať mieru.

Hoci obyčajne majú rodičia skôr problém skontrolovať aktivity detí na internete, v tomto prípade môžu byť úplne pokojní – systém Tiposu žiada pri registrácii, bez ktorej sa cez internet hrať nedá, okrem čísla občianskeho preukazu, rodného čísla aj číslo bankového účtu.