Risen - neočakávaná uspávanka

Na nepokojných vlnách loď zmietajúca sa. Ani strážni anjeli nedávajú plavcovi najlepšiemu šancu prežiť tento márny boj.

19. nov 2009 o 18:15 Ján Kordoš

Božia prozreteľnosť prstom na hrdinu ukázala, prežiť mu smrtiacu búrku dovolila a za trest ho na pustý ostrov so sopkou v jej strede uväznila. Preberajúc sa na pláži nájde rovnakým osudom postihnutú dámu slušných mravov a spoločne, takmer ruka v ruke, si vykračujúc začínajú objavovať tajomstvá ostrova, ktorý ich pritiahol do svojho srdca, hoci ho nik o to nežiadal. Poďte sa teda na príbeh pustovníka pozrieť, na prerod z prostého človeka na hrdinu. Alebo radšej nie?

Gotické spomienky

Nemeckí tvorcovia Piranha Bytes sú známi vďaka svojej trojdielnej sérii Gothic. Položme si ruku na srdce alebo iný, obľúbený orgán a priznajme si to: Gothic je fajn, ale obľúbený je hlavne v Nemecku, a to z prostého dôvodu. Je to, ako už recenzent figliarsky i pre toho najslepejšieho retarda naznačil, totiž hra nemecká. A Nemci majú svoje hry radi. Aj my ich máme niekedy radi. Lenže Gothic je známy nielen svojim prepracovaným svetom, detailmi a pomerne príťažlivou náročnosťou. Ono je to aj prasácky naprogramovaná hra, ktorá musí na každého pôsobiť nedokončeným dojmom. Alebo ako sa hráč betatesterom ľahko môže stať.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Dobre, Risen predsa nie je Gothic. Podľa samotného názvu nie, no pre nezhody sa Piranha Bytes rozišla so svojim bohatým papá JoWood, ktorému ostala značka (a aj tá nemá vo svete veľký cveng, všakže, veď preto sa Gothic 4 nebude volať Gothic 4, ale Arcania: A Gothic Tale). Piranha Bytes však v myšlienke, že oni skutočne podarené RPG vedia vytvoriť, dokonca aj za pomerne krátky čas, vyvrhli na svet Risen. Ide o predčasný pôrod, vážení a milí priaznivci Gothicu, ktorí už hádžu kamene do redakčných okien a leštia si kľúč, ktorým poškriabu nádhernú metalízu strieborného koča, na ktorom autor recenzie vyváža sa. Keď si vypočujete nárek až do úplného konca, možno aj za pravdu mu dáte. Možno.

Hrdina bez minulosti

Tak v prvom rade tu máme more paradoxov a nelogických rozhodnutí. A aj v druhom, treťom, aj v tom poslednom. Príbeh je na začiatku... ono vlastne nik zrejme netuší, či to nejakú zápletku na začiatku má. Búrka, loď stroskotá, nejaký mág máva rukami, zo zeme vystúpili divné stĺpy a vy sa preberáte na pláži, nájdete zopár mŕtvych tiel vyplavených morom, jednu preživšiu, postupujete ďalej do vnútrozemia, odhalíte dve hlavné skupiny a akoby sa nechumelilo, beháte si sem a tam, zabíjate podivné zvery, robíte poslíčka. Hrdinu si na začiatku nevytvoríte: proste akého ho tvorcovia nakreslili, takého ho máme. Nevadí, že vyzerá ako z Kobry 11, to je proste jedno, hoc na jeho chrbát po celý čas budeme čumieť. Horšie je, že vám ho hodia na tanier a robte si s ním čo chcete. Nepoznáte jeho minulosť, nepoznáte jeho plány, nepoznáte pocity – proste sa zrejme znovu narodil a keďže má v hlave – s prepáčením – nasraté, chodí a robí veci ako človek, ktorý má v hlave ako... veď viete. Čiže čokoľvek a pre kohokoľvek.

Takže máme hrdinu trpiaceho amnéziou – veď ako inak – a potom to obligátne epické RPG. Teda mali by sme mať. Ono na začiatku máme prístup do každého kútiku tohto sveta, avšak ide len o klam, ktorý má hráčovi povedať, že tu a nikde inde sa proste objavíte a nemáte žiadne umelé mantinely, brániace vo vykračovaní si až tam hore na sever. Na oko. Tak za prvé je ostrov rozlohou malý. Menší ako malý, aby sme sa pochopili. Z jedného koncu na druhý stačí niekoľko minút bežať. Keďže ide o cestu kľukatú a z útesov sa neskáče (respektíve iba raz), budete poznať jednotlivé trasy už pomaly spamäti. Sloboda je fajn, veď to vieme už 20 rokov, no v Risen sa kľúčmi neštrngalo, škrípať zubami sa ale rozhodne bude. Ak sa niekam vyberiete, musíte automaticky počítať s tým, že vám cestu skríži miestna fauna. Je to samozrejme dobre, pretože agresívnu háveď pekne skolíte, pribudnú vám skúsenosti, stanete sa lepšími a lepšími. Kolobeh RPG prvkov je dobre známy. Lenže poriadny salašnícky dunčo je zakopaný na tom najnevhodnejšom mieste: Risen je tvrdé, neúprosné, náročné, frustrujúce RPG. Dokonca ešte viac ako Gothic.

Bojové rošambo

Keď vás na začiatku (= 4 hodiny hrania) napadne vlk, musíte sa otáčať ako o dušu. Lenže zúbky na vás často cerí rovno svorka. V momente, kedy sa naučíte zvládať niekoľko podivných a slabých potvoriek, už budete mať pekných pár hodín za sebou. Základným pravidlom je dostať ich do najužšieho priestoru, aby neútočili zo strán. Stačí, ak sa vám spomínaný vlk zahryzne 3-4 krát do zadku a už váš hrdina leží na zemi a opaľuje sa. Náročnosť bojov vás preveruje od začiatku až do úplného záveru a pripravte sa na to, že klávesa F8 bude najčastejšie využívaná alebo Quicksave náš každodenný. Vo tomto slobodnom svete máte nie práve mierumilovné zvieratká rozmiestnené tak, aby ste sa na niektoré miesta nedostali, prípadne si ich pozreli len z rýchliku, kedy sa bežiac snažíte ujsť za vami bežiacej skupine zvieratiek. Objavovať je čo, lenže protihodnota je krvavá: máme otvorený svet, ktorý strážia besné zvery. A tie vás roztrhajú len to tak pleskne. Chvalabohu je protivníkov vo svete málo – kam inam by sa aj zmestili. Druhová pestrosť je mizivá, navyše sú tieto tvory rozmiestnené náhodne. Žiadny fungujúci ekosystém tu nehľadajte, tam je skupina ostňokrýs, tam si vykračuje párik morských supov a pri ohníku sa zohrieva skupinka gnómov.

Chyba nie je v bojovom systéme, ten je dokonca vcelku podarený a z diaľky pripomína ťahové súboje, kedy nestačilo len klikať o dušu a čakať, kedy to na druhom konci meča padne. Nie, v Risen sa budete musieť brániť, útočiť len vo vybraných momentoch, neustále sa pohybovať a snažiť sa nadväzovať útoky, vykrývať tie súperove. Bez toho nemáte šancu, neuklikáte to. Niekedy sa to dá, inokedy vôbec. Najlepšie je sústrediť sa na chladné zbrane. Strelné by účinkom aj postačovali, avšak rýchlosť nabíjania je hrozivo pomalá a vzdialenosť blížiaceho sa divočáka s krvou podliatymi očami sa zmenšuje nebezpečne rýchlo. Bojový systém je teda fajn. No horšie to je s prípadom útoku viacerých nepriateľov – a to sa bude stávať veľmi často. Ak vás obkľúčia, môžete to rovno zabaliť, na férovosť sa tu nik nehrá. Pri úskokoch je často nemožné reagovať: vlk pri vašom útoku cúva, dokončíte atak (animácia mávania mečom musí prebehnúť do samého záveru), vlk uskočí a bafne vás zboku: baf-baf-baf. Polovica zdravia práve odplávala za lepšími zajtrajškami. Budete radi za každý level up, za každú zabitú potvorku, za každé vylepšenie. Nebolo by to samozrejme nič zlé, keby počiatky neboli príšerne drastické a celková hrateľnosť zameraná na objavovanie sveta skopaná do kocky, tým, že vlastne ďalej ísť nemôžete, pretože prechod do nového prostredia strážia prisilné príšerky.

RPG

Na to, ako je súbojový systém pomerne náročný, sú RPG momenty jednoduché. Získate dostatok skúsenosti (tie vám pribúdajú za zabitých protivníkov a za splnené úlohy), cink-cink, na konto sa vám pripíše niekoľko výukových bodov, automaticky vám vzrastie životná energia. Základné vlastnosti sú štyri, notoricky známa sila, obratnosť, múdrosť a mana. Tie si okrem iného môžete (trvale) zvýšiť papaním vybraných korienkov a hríbikov. Viac však investujete priamo z výukových bodov. To, že ich máte, ešte nič neznamená. Musíte na ostrove nájsť osobu, ktorá vás naučí novú schopnosť alebo vylepší vlastnosť. Za tento upgrade postavy si navyše musíte poriadne mastne zaplatiť. Chcete +5 do sily? Musíte nájsť pána, ktorý vám povie jedno-dve teplé slová a z tejto informácie vám sila narastie o päť bodov a keď už nejakého vlka bacíte po zadku, bude ho to bolieť o čosi viac. Okrem toho netreba zabúdať ani na schopnosti. Rozdeliť si ich môžeme do niekoľkých tried. Fyzický boj zastupuje boj s mečom, sekerou, palicou, streľba kušou a lukom. Keď chcete pridať bod do niektorej schopnosti, zaplaťte si a majte v zásobe výukové body. Mágov potešia tri magické školy, zlepšovať sa môžete v alchýmii, otváraní zámkov, kováčstve, baníctve... Možnosti tu sú, všetky však pomerne obmedzené. Všetko je pekne na jednej jedinej obrazovke, viac ich tu nenájdete. Keby to bol akčný klikfest, dalo by sa to prehliadnuť, ale takto je vidno silný kontrast medzi aktom získavania skúseností a ich následným využití.

Vo svete Risen sa dá toho robiť pomerne dosť: môžete si opiecť mäso, miešať elixíry, ťažiť rudu, vyrábať zvitky... ale každá tá činnosť je akoby päsťou do oka. Príliš umelá, nedotiahnutá do viditeľného výsledného efektu. Zbieranie rastliniek po celom ostrove je pre mamonárov obrovská zábava, zo zabitých protivníkov vždy čosi vypadne, no v konečnom dôsledku do hrania stratíte chuť. Obchodovanie je ako za trest. Nechutná, niekoľkonásobná degradácia cien pri ich predávaní je výsmechom všetkých emisií a násteniek. Umelosť celého univerza Risen vás zrazí na kolená. Je to svet pomerne pekný, avšak monotónny. Jeho skúmanie vás nebaví, pretože tápete, beháte od sudu s vodou (po napití vám stúpne zdravie a nemusíte míňať elixíry, papať rastlinky a opekať mäsko zo zvieratiek, ktoré vám i tak pridá len mizivé percento zdravia) k nepriateľom, snažíte sa nájsť aspoň nejaký rád a pravidlá. Okrem striedania dňa a noci tu občas zaprší, ale na ostrove je pusto, NPC neustále dokola vykonávajú tie isté činnosti. V noci sa síce poberú spať, no potom ich nájdete vždy na rovnakom mieste – niektorých po celý čas hrania, sediac pri ohníku. Neuveríte hre a nepresvedčí vás, že je žijúcim svetom a neprejde vám dostatočne pod kožu.

Pokec

Čo by to bolo hru na hrdinov bez komunikácie s ostatnými postavami, všakže. Lepšie by bolo, keby sa Risen odohrávalo vo svete nemých alebo Mudokonov (séria hier Oddworld – nostalgický povzdych). Dabing je príšerný, monotónny, niekoľko ľudí nahralo zopár viet a zrejme to už bolo tesne pred koncom šichty, tak sa to odrapkalo. Žiadne emócie nečakajte. Nie je to všetko: vety v anglickom dabingu i českej lokalizácii sú stupídne, detinské, obohraté. Skutočne to vyzerá tak, akoby mal všetky dialógy na starosti jeden človek, ktorý za mesiac musel vymyslieť tisícky viet, tak to jednoducho dával na papier ako mu ruka narástla. Filmy od Uweho Bolla majú v rozhovoroch väčšiu hĺbku. Je to akoby bez života, príliš plytké. Nové dno plné exkrementov v dialógoch objavené, Risen si zaslúži metál. Ani netreba dodávať, že vás nudné rozhovory nahovorené nudným hlasom akosi nebaví vnímať. Dajú sa odkliknúť, chvalabohu. Potom vás prestane aj príliš zaujímať možnosť rozličných spôsobov splnenia úlohy, ktoré je fakt príjemnou zmenou a oázou potešenia. Lenže potom nastúpi rozťahanosť dialógov a niekedy nelogická nadväznosť otázok a odpovedí. Čím viac textu, tým lepšie? Istotne, lenže nie takých prázdnych slov ako v Risen, kde slúžia len ako vata. Pánom z Piranha Bytes treba odporučiť staršie, ukecané RPG ako napríklad Planescape Tornment alebo aj Baldur's Gate či Fallout.

Zabávať sa pri kecaní môžete sledovaním pôsobivých animácií. Ak máte skúsenosť s japonskými RPG, istotne viete, že niektoré sa pýšia starými princípami: pri rozhovoroch čítate a nepočúvate, postavičky sa divne vrtia a používajú niekoľko animácií symbolizujúcich emócie po každej vete. Áno, je to neprirodzené, ale akosi to patrí k štýlu JRPG. Risen je ale RPG nemecké. A vyzerá to príšerne – svojim spôsobom vtipne, ale skôr sa budete smiať na tom, že za toto ste zaplatili pár desiatok euro. Tváre ostávajú vždy rovnaké, ani okom nemihnú. Títo by mohli hrať (samozrejme hlúpu, egoistickú, primitívnu) hru Kamenná tvár. Animácie pohybov sú všeobecne ne primernej úrovni. Beh sa ešte dá stráviť, pripadá vám ale akosi spomalený a chcelo by to pridať funkciu šprintu - takto sa musíte vycvičiť v abilite atletika. Pri skákaní by hlavný hrdina vytvoril nový rekord pri trojskoku i skoku do výšky. V prípade prvej disciplíny by preskočil pieskovisko a druhú disciplínu by vykonával originálne: žiadne obrátenie a preskok cez plece. Pekne sa rozbehne a priamo. Smiešne? Ešte raz sa pozrite do tej peňaženky.

Teba som už videl

Plynulo sa presúvame k vizuálnej stránke. Engine má základy v treťom Gothicu, preto je grafická prezentácia len mierne nadpriemerná. Na prvý pohľad zostanete očarení, potom vás začnú opakujúce sa prvky nudiť: lesy, skaly, robotické postavy. Nezabudnite na to, že rozľahlosť jednoznačne nepatrí medzi klady Risen, takže sa tu nedá putovať po slnkom zaliatych pláňach. Tu sa budete pohybovať po krátkych trasách, až vychodíte chodníček. Grafika nič moc, ale aspoň to pobeží na takmer rovnakej zostave ako Gothic 3. Oficiálne požiadavky uvedené nižšie sú blud, zožente si minimálne dvojjadro.

Resumé

A ako sa to hrá? Čo si budeme klamať, existuje mnoho iných RPG, pri ktorých by malo zmysel strácať čas. Napríklad aj spomínaný Gothic 3. Niekoľko prvých hodín budete robiť poslíčka. Choď k tomu a dones mi od neho to, prines mäso, nájdi toho, kúp od toho to, bojujete v aréne. Nevyhnete sa nepríjemnému pocitu z totálne odosobnenia, nedokážete sa stotožniť s hrdinom a celkovo vám hra akoby hovorila, či to skutočne chcete ešte ďalej riskovať. Nemáte radosť so zabíjania potvoriek, pretože skôr ako z tešenia sa na ďalší súboj tŕpnete a nevyhnete sa trieskaniu do magickej klávesy F8. Je to samozrejme výzva, no zároveň príliš umelo vytvorená. Ohradiť sa zameraním na hardcore hráčov je smiešne: Risen nemá nič, čo by epické RPG malo mať.

Risen nie je vyslovene zlou hrou, no zároveň nemá ako upútať. Ak budeme brať ohľad na to, že nejaké to RPG máte doma, tak mu Risen nebude siahať ani po členky. Neustále opakovanie tých istých činností by malo byť podporované ak nie zápletkou (čo tu nie je, respektíve kým sa k niečomu dokopete, hodiny a hodiny plávate v plytkom balaste), tak rozľahlosťou (nie), rôznorodosťou a pestrosťou (ani so zavretými očami), zaujímavými postavami (nie), impozantnou architektúrou (nie a nie a nie), audiovizuálnym spracovaním (nie), pútavými rozhovormi (nie), prepracovanou históriou sveta (nie).

Risen je jednoducho ďalšie RPG, ktoré je akoby len do počtu. Radosť spraví len zaslepeným fanúšikom Gothicu – tí si môžu k hodnoteniu pridať akýkoľvek počet bodov od štyroch po miliardu. Neskôr sa hra síce aspoň ako tak rozbehne, no oplatí sa odporučiť hru, do ktorej sa musíte dostávať povedzme 15 hodín? V Risen sa dá robiť mnoho vecí, tých zaujímavých je však žiaľ minimum. Klasických RPG je more, z tých novších siahnite radšej po Zaklínačovi alebo Dragon Age. Je to obrovská chyba a hra, ktorá nedokáže vtiahnuť hneď na začiatku, dokonca ani po niekoľkých hodinách, nemá zmysel kupovať za nemalé peniaze.

video //www.sme.sk/vp/10815/