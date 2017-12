Desať projektov, ktoré zmenili tvár internetu

Medzinárodná akadémia digitálnych umení a vied vyhlásila desať najvplyvnejších momentov internetu uplynulej dekády. The Webby Top 10 obsahuje okrem iného spustenie inzertného systému Google AdWords a online encyklopédie Wikipedia či vypnutie internetovej

22. nov 2009 o 11:30 SITA

služby na zdieľanie súborov Napster, ktorý otvoril cestu pre nové spôsoby získavania hudby a videí.

Členovia a členky akadémie zaradili do rebríčka aj online video revolúciu, ktorú odštartoval YouTube v roku 2006 "revolučným použitím videoprehliadača" Adobe's Flash 9. V ten istý rok nastal ďalší prelom, tentoraz v oblasti sociálnych sietí - Facebook sa otvoril pre širokú verejnosť a o menej než mesiac začala fungovať mikroblogovacia služba Twitter. Obe spoločnosti podľa akadémie "radikálne zmenili spôsob, akým sa kontaktujeme, spolupracujeme a komunikujeme s každým od priateľov cez kolegov až po zákazníkov," uvádza sa na webovej stránke www.webbyawards.com.

Svoje miesto v chronologicky radenom rebríčku dostal aj iPhone, ktorý spôsobil mierne šialenstvo v obchodoch s mobilnými telefónmi. Do The Webby Top 10 sa však nedostal len preto. "iPhone inšpiroval vývoj operačných systémov ako Google Android, ako aj aplikácií pre jednoducho každý aspekt moderného života," tvrdí akadémia. Na vzniku najvplyvnejších momentov internetu sa podieľala aj politika. V roku 2008 to boli americké prezidentské voľby, v ktorých sa ako priekopník využitia internetu pre účely kampane preukázal súčasný prezident Barack Obama. Vplyv na to mali videá ako "Obama Girl", mobilizovanie voličov a voličiek prostredníctvom sociálnych médií, rekordná online podpora od malých darcov a darkýň, a ďalšie. Tento rok to bola smutnejšia udalosť - iránske voľby a použitie Twitteru počas nich na informovanie o následných protestoch.

"Internet je príbehom dekády, pretože to bol katalyzátor pre zmenu nielen k každom aspekte nášho každodenného života, ale vo všetkom od obchodu a komunikácie po politiku a popkultúru," uviedol pre agentúru AFP výkonný riaditeľ Webby Awards David-Michel Davies. "Opakujúca sa téma všetkých míľnikov na našom zozname je schopnosť internetu obísť staré systémy a dať viac moci do rúk obyčajných ľudí," dodal.

Rebríček The Webby Top 10 uverejnila Medzinárodná akadémia digitálnych umení a vied, ktorá udeľuje aj Webby Awards. Prihlasovať na ne svoje tipy na víťazov a víťazky je možné do 18. decembra na webovej stránke www.webbyawards.com. Ceny Webby oznámia v apríli 2010.