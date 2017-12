Call of Duty: Modern Warfare 2 v Rusku s cenzúrou a so spoplatneným multiplayerom

19. nov 2009 o 12:30 Ján Kordoš

Druhá správa je o čosi smutnejšia. Vydavateľ Activision uvažuje o spoplatnení hrania multiplayeru. Ako vzor uviedol finančný šéf Activisionu, Thomas Tippl, pravidelné mesačné poplatky za World of Warcraft, kde hráči platia za vylepšenia a možnosť hrania. Podobný systém chcú aplikovať na Call of Duty, kde by si hráči pravidelne priplácali za nový obsah, vylepšenia a ďalšie prídavky. Multiplayer by bol prístupný pre všetkých, ďalšie zlepšenia a nový obsah by bol prístupný len pre pravidelne platiacich hráčov.

Zdroj:Kotaku