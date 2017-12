Gearbox mal vytvoriť hru Blade Runner. Nič z toho nebude

19. nov 2009 o 8:10 Ján Kordoš

Prečo sa tak nestane a neokúsime zaujímavé dobrodružstvo okolo replikantov? Odpoveď je vopred jasná: peniaze, peniaze a znovu peniaze. Držiteľ práv ich totiž bol ochotný predať za cenu 25 miliónov amerických dolárov. Aj napriek tomu, že Pitchford mal o tento projekt veľký záujem, sa transakcia neuskutočnila.

Pitchford je veľkým fanúšikom filmu, no ak si k spomínaným 25 miliónom pripočítal ďalších 10 až 15 miliónov na samotný vývoj hry, rovnakú sumu na marketing, kalkulačka mu vypľula nepekné číslo, ktoré by predajom hry nikdy nemohli vývojári predbehnúť. Investície boli privysoké. Šanca na veľký hit síce stále žije, no návratnosť sa ukazuje ako minimálna.

Posledným Blade Runner projektom tak zostáva skvelá adventúrka od Westwoodu (Electronic Arts) z roku 1997, ktorá dokázala preniesť typickú „blade runnerovskú“ atmosféru na obrazovky monitorov. Predajne však hra prepadla a i preto sa drahej značky už nik nechopil.

Zdroj: Kotaku, VG247