Zaniklo vývojárske štúdio Pandemic

19. nov 2009 o 7:50 Ján Kordoš

Približne 200 zamestnancov však automaticky nestratí svoju prácu, ako sa to pôvodne predpokladalo. Neurčitý počet bývalých zamestnancov Pandemicu sa presunie do EA LA. Celé vedenie Pandemicu a manažment sa však pod strechou EA už neobjaví, ponuku práce dostali len samotní vývojári. Medzi odmietnutými zostali aj traja najvyššie postavení a skúsení ľudia v spoločnosti: Andrew Goldman, Josh Resnick a Greg Borrud.

Momentálne vyvíjaným projektom, ktorý sa má dočkať skorého vydania bez akéhokoľvek posunu, je zaujímavo vyzerajúca akčná hra Saboteur. Podľa neoverených informácií by sa dokončenia malo chopiť montrealské štúdio Electronic Arts a nie EA LA. O značky Pandemicu by sme nemali prísť a v blízkej budúcnosti sa dozvieme viac o ich osude.

Vývojárske štúdio Pandemic vzniklo v roku 1998 a hneď sa dokázalo presadiť kvalitnými projektmi ako Dark Reign 2 a BattleZone 2. Potom už prišli na radu ich vlastné tituly ako Destroy All Humans, Star Wars: Battlefront, Mercenaries alebo Full Spectrum Warrior. Neskôr došlo k zlúčeniu s BioWare a vzniku spolupracujúcich vývojárov. Toto zoskupenie pred niekoľkými rokmi kúpilo Electronic Arts.

V poslednom čase sa Pandemicu nedarilo. Akčný projekt Mercenaries 2: World in Flames úspešnému predchodcovi nesiahal ani po členky a Lord of the Rings: Conquest prepadol na celej čiare. Samotný Pandemic si tak jamu do hrobu vykopal sám.

BioWare by nemali čistky v EA nijakým spôsobom ohroziť a ani sa ich dotknúť. Nedávno vydané RPG Dragon Age: Origins spoločne s malým prídavkom sa predáva viac než dobre a zbiera i dobré kritiky.

Zdroj: Shacknews, Kotaku, Joystiq, VG247