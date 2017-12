Najväčší experiment všetkých čias asi zopakujú cez víkend

Neďaleko Ženevy zrejme cez víkend spustia Veľký hadrónový urýchľovač častíc. Druhýkrát. Prvý pokus sa v CERNe skončil nehodou.

ŽENEVA, BRATISLAVA. Veľká veda zažije svoj druhý pokus. Možno už tento víkend spustia fyzici v CERNE - Európskej organizácii pre jadrový výskum – Veľký hadrónový urýchľovač častíc.

Asi 27­kilometrový kruh neďaleko Ženevy, ktorý leží sto metrov pod zemou na francúzsko-švajčiarskej hranici, tak absolvuje dlho očakávaný reštart. Mal by ľudstvu odpovedať na otázku, z čoho je zložený svet okolo nás.

Návštevníci z budúcnosti?

Urýchľovač, ktorý je asi najväčším vedeckým experimentom v histórii ľudstva, spustili minulý rok. Fungoval len 36 hodín. Do tunela vtedy vytiekla asi tona tekutého hélia, ktoré pomáhalo zariadenie chladiť. To totiž vedci potrebujú udržiavať pri čo najmenších teplotách, až takých nízkych, že sa blížia k absolútnej nule. Spustenie „stroja na Veľký tresk“ sa tak skončilo fiaskom.

Okolo tohto zlyhania sa pritom vytvorilo množstvo priam vedecko­fantastických teórií. Niektoré položartom navrhli aj samotní vedci: tvrdili napríklad, že urýchľovač kazia návštevníci z budúcnosti, pretože sa obávajú, že experimentmi v ňom by sme mohli zničiť našu planétu. Vraj v urýchľovači vytvoríme drobnú čiernu dieru, ktorá Zem zhltne.

Hľadanie božskej častice

Teraz by mal nasledovať druhý štart. Vedci vystrelia v opačných smeroch dva zväzky protónov, ktoré budú urýchľovačom krúžiť rýchlosťami blížiacimi sa k rýchlosti svetla. Potom sa zrazia. Mali by sa tak vytvoriť podmienky, aké vo vesmíre panovali krátko po Veľkom tresku. Simulácia týchto podmienok človeku umožní pochopiť kozmos. Skladá sa totiž z drobných častíc, o niektorých však hovoria iba teórie, dokázané dosiaľ neboli.

Jednou z nich je aj slávny Higgsov bozón, zatiaľ nevidená elementárna častica, ktorá je kľúčom k pochopeniu, prečo ostatné elementárne častice vôbec nadobúdajú hmotnosť. Experiment v urýchľovači by mohol dokázať jeho existenciu, prípadne jestvovanie tejto „božskej“ častice vyvrátiť, čo by malo dôležité dôsledky pre súčasnú fyziku. Museli by sa prepisovať učebnice.

Testovacie zrážky

Odborníci v CERNE sú dnes opatrní a nepovedali, kedy presne veľký urýchľovač spustia. Ak by to aj bolo tento víkend, urýchľovač nepôjde naplno. BBC hovorí, že prvé častice krúžiace urýchľovačom budú mať nižšiu energiu, ako je potrebná na hľadanie základných kameňov vesmíru. Zrážky takýchto zväzkov protónov budú slúžiť skôr na kalibráciu urýchľovača.

Vedci ho potrebujú správne nastaviť a otestovať, aby sa neopakovalo minuloročné zlyhanie.