Mikrobublinky vyčistia vodu od ropy

Nový spôsob čistenia pomocou ozónu odstraňuje lacno a účinne z vody škodlivé látky.

18. nov 2009 o 18:04 TASR

SALT LAKE CITY. Nový spôsob čistenia pomocou ozónu lacno a účinne odstraňuje z vody uhľovodíkové látky. V časopise Chemosphere to oznámil Andy Hong z Utahskej univerzity v Salt Lake City (USA) s tromi kolegami.

Vodu často znečistí tenká, rôznymi farbami hrajúca povrchová vrstva ropy. Zvyčajne sa odstraňuje kombináciou dvoch metód: prevzdušňovania ozónom a následného prechodu pieskovým filtrom. Vyskytuje sa však pri tom niekoľko ťažkostí. Andy Hong teraz opakovaným tlakovaním ozónu vytvoril v laboratóriu mikroskopické bublinky, na ktorých lipne viac čiastočiek ropy. Ozón ich pri tom zväčša rozkladá na kyseliny, aldehydy a ketóny. Všetko následne ľahšie uviazne v piesku.

Vhodnejšie formy



"Nepokúšame sa odstrániť celý uhľovodíkový (ropný) obsah vody jeho premenou na oxid uhličitý a vodu, ale premieňame ho na formy, ktoré účinnejšie zachytí pieskový filter, bežný a úsporný prostriedok," povedal Andy Hong.

Nový spôsob by sa mal dať využiť pri pestrej palete znečistení vody. Napríklad pri navŕtavaní nových ložísk v rámci ťažby ropy a zemného plynu sa ropou znečistená voda vracia do podzemia. Vyčistená by mohla slúžiť na zavlažovanie, čo je zvlášť cenné, ak sa uváži, koľko ropných ložísk leží v púštiach a polopúštiach. To isté platí o vode znečistenej ťažbou dechtových pieskov a ropných bridlíc.

Vodu kontaminuje aj prísada do benzínu MTBE - tá síce znižuje škodlivé emisie, ale uniká do spodnej vody z presakujúcich podzemných nádrží. Ďalej sú to odhodené lieky či hygienické prostriedky.

Varianta nového spôsobu čistenia by sa dala využiť aj pri únikoch ropy v rafinériách a spracovávaní tamojších odpadových vôd. Iná varianta, pri ktorej by ozón nahradili zložité chelátové látky, zachytávajúce vzduch a kovy, by zasa poslúžila pri odstraňovaní ťažkých kovov z pôdy.

Skúšky už prebehli. V malom



Doterajšie skúšky prebehli na stolnej laboratórnej aparatúre, ktorou pretekalo 10 až 20 litrov znečistenej vody za minútu. Odstránilo sa pri tom 99 percent zákalov, čo vodu urobilo takmer pitnou. A 83 percent ropného znečistenia, zvyšok sa premenil na rozpustené organické kyseliny, ktoré možno z vody odstrániť biologickým čistením pomocou mikróbov.

Tím Andyho Honga plánuje rozsiahlejšie pilotné skúšky v Číne na troch až piatich miestach znečistených priemyselnými odpadmi, ktoré chce tamojšia vláda zrekultivovať. Najprv s takisto stolnou aparatúrou, cez ktorú však bude naraz pretekať 200 litrov.

Hlavný zdroj: Komuniké University of Utah z 15. novembra 2009. Pre TASR Zdeněk Urban