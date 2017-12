Čo hovoria prieskumy verejnej mienky

CEA: Američania nechcú platiť za informácie

10. apr 2002 o 22:24

Podľa prieskumu asociácie spotrebnej elektroniky (CEA) je 77 percent Američanov presvedčených, že informácie na webových stránkach, obrázky, internetová hudba a hry by mali byť bezplatné.

(Consumer Electronics, február 2001)

CE: Američania platia za informácie

Dvadsať miliónov amerických používateľov internetu už podľa prieskumu Content Intelligence niekedy platilo za informácie z internetu. Štyridsaťtri percent respondentov uviedlo, že platili preto, lebo na žiadnej inej stránke neboli rovnaké informácie dostupné, 39 percent bolo „zvedavých na platený obsah“. Deväť z desiatich používateľov zaplatilo za zábavný obsah, z toho polovica za erotiku a pornografiu.

(contentintelligence.com, november 2001)

Mondex: Briti sú ochotní platiť

Podľa prieskumu Mondexu je 57 % britských používateľov internetu ochotných platiť za internetové vyhľadávanie, archívne správy, sťahovanie hudby, prístup k online cestovným poriadkom, horoskopy a finančné služby. Najviac peňazí by Briti dali za finančné správy, ďalej za možnosť platiť cez internet účet za mobilný telefón, za online hry a za kvalitné vyhľadávanie.

(www.mondex.com, máj 2001)

Pew Internet: Používateľov platby nenadchýnajú

Podľa prieskumu The Pew Internet & American Life sa 17 % používateľom už stalo, že ich obľúbená stránka od nich začala vyžadovať poplatky. Iba 12 % z nich skutočne zaplatilo, 50 % dokázalo nájsť inú službu, ktorá bola stále bezplatná. Dvanásť percent používateľov uviedlo, že ich obľúbená stránka skrachovala.

(www.pewinternet.org, november 2001)

iStrat: Používatelia začínajú súhlasiť s platbami

Päťdesiatdva percent britských používateľov internetu je podľa iStratu ochotných platiť za „kvalitné informácie“ na internete. Až 80 % by platilo za hudbu a 35 % za priame prenosy športových udalostí. Starší ľudia sú podstatne menej ochotní platiť, než mladší.

(www.istrat.co.uk, júl 2001)

JMM: Počet ľudí ochotných platiť sa znižuje

Podľa štúdie Jupiter Media Metrix sa počet ľudí ochotných platiť za informácie na internete od augusta 2000 do marca 2002 znížil zo 45 na 42 percent. V inom prieskume tej istej agentúry odpovedalo na otázku „Za čo by ste boli ochotní platiť na internete, ak by bezplatný obsah neexistoval?“ 63 % respondentov: „Za nič“.

(Wired, CNET, marec 2002)