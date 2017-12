Zadaj heslo: koho z týchto ľudí poznáš?

10. apr 2002 o 22:30 (rha)

FOTO - REAL USER

Systém podobný technológii vyvíjanej Microsoftom už dnes funguje na webovej stránke www.realuser.com. Overovanie identity užívateľa je tu založené na rozoznávaní ľudských tvárí. „Ľudia totiž rozoznávajú tváre extrémne dobre - problémy majú vždy len s rozpamätaním sa na meno osoby,“ píše sa v informáciách o službe. Podľa nich je rozoznávanie tvárí prirodzenou intuitívnou funkciou ľudského mozgu, v ktorom je na tento účel dokonca vyčlenená osobitná oblasť. Výhodou je, že na rozoznanie človeka nám bežne stačí len 20 milisekúnd a známeho vieme rozoznať aj po mnohých rokoch.

Pri registrácii do systému RealUser sa užívateľ „zoznámi“ s piatimi osobami, tvárami náhodne vybranými z rozsiahlej databázy. Približne za päť minút sa pri jednoduchých cvičeniach naučí rozoznávať ich od ostatných a vryje si ich podobu do pamäti. Ak sa chce neskôr prihlásiť do systému, stránka mu päťkrát ponúkne deväť rôznych tvárí, z ktorých musí vždy vybrať „svojho známeho“ (na snímke hore je koláž vytvorená z troch takýchto obrazoviek). Ak rozozná všetky správne, je jeho identita overená.

Po registrácii môže užívateľ systému RealUser definovať webové stránky, na ktoré sa inak musí prihlasovať heslom, pričom RealUser tieto heslá uschová. Po prihlásení do systému si potom už nemusíte pamätať žiadne slovné heslá pre vstup na webové stránky. Využívanie RealUser systému je momentálne zadarmo.