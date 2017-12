Proti rakovine majú pomôcť vírusy

Onyx Pharmaceuticals, biotechnologická spoločnosť z amerického Richmondu v Kalifornii, v týchto dňoch oznámila, že pripravuje na testovanie účinnú protirakovinovú látku. Ide o vírus, ktorý vnikne do vnútra rakovinovej bunky a zničí ju.

10. apr 2002 o 22:30

Zabijakom rakovinových buniek je geneticky modifikovaný vírus Onyx-015 a je „naprogramovaný“ tak, aby ničil len rakovinové bunky, zatiaľ čo normálne bunky si nevšíma. Liek bol už úspešne testovaný na pacientoch v pokročilom štádiu rakoviny pečene. Testy prebiehali niekoľko rokov a vedci na dopravenie vírusu využívali vskutku neštandardné techniky. Napríklad, pri rakovine ústnej dutiny vložili vírus do ústnej vody. Pri iných formách rakoviny vírus vstrekli do tepny injekciou.

Odborníci testovali 35 ťažko chorých pacientov s gastrointestinálnou formou rakoviny, ako je rakovina hrubého čreva, ktorá sa rozšírila do pečene. Títo pacienti mali nulovú šancu vyliečenia, keby ich liečili klasicky chemoterapiou alebo chirurgickým zákrokom. Zvyčajne takíto pacienti prežijú 6 až 8 mesiacov. Po aplikovaní vírusovej liečby však pacienti prežili až viac ako rok. Tumory sa im zmenšili a navyše sa v krvi po liečbe takmer vôbec neobjavovali bielkoviny, ktoré tumory vylučujú, čo znamená zastavenie alebo prinajmenšom radikálne zníženie ich činnosti. O úspešnosti testovania lieku Onyx-015 informoval na stretnutí Society of Cardiovascular and Interventional Radiology v Baltimore vedúci výskumného tímu Dr. Daniel Sze zo Stanford University Medical Centre. (5D)