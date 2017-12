Dojčené deti majú vyššie IQ

Lekári už roky tvrdia rodičom, že dojčenie je pre ich deti najvhodnejšie a najnovšie výsledky štúdií ich tvrdenia podporujú.

10. apr 2002 o 22:30

Bábätká, ktoré matka dojčí prvých šesť mesiacov života, majú vo veku piatich rokov vyššie IQ ako deti, ktoré pili výlučne materské mlieko 12 týždňov a menej, uvádza sa v štúdii publikovanej v švédskom časopise Acta Pediatrica. V ďalšej nezávislej štúdii publikovanej v magazínoch American Journal of Clinical Nutrition a Archives of Disease in Childhood sa tiež spája pridájanie s mierne zvýšeným IQ detí.

Z pozorovaných vyše 500 detí sa 220 narodilo s nižšou váhou a 299 bolo v priemere. Deti, ktoré sa narodili malé a potom boli prvých šesť mesiacov iba dojčené, mali ako päťročné IQ vyššie o 11 bodov ako ich rovesníci, ktorých matky dojčili 12 týždňov a menej. O tri body vyššie IQ mali aj dojčené deti s priemernou pôrodnou váhou. (tasr)