New York má problémy s vodou

Snímky z družice Terra potrvrdili to, čo obyvatelia najväčšej metropoly sveta už dávno vedia - rezervoár Ashokan, ktorý je zásobárňou vody pre oblasť New Yorku, vysychá. Porovnanie záberov z 18. septembra 2000 a z 3. februára tohto roka ukázalo, že Ashoka

10. apr 2002 o 22:30

Oblasť Catskill Mountains s rezervoárom Ashokan, ktorý slúži ako zásobáreň vody pre oblasť New Yorku, na snímkach z družice Terra. Vľavo je Ashokan 18. septembra 2000, vpravo 3. februára 2002. Stav vody v zásobníku (tmavá farba) dnes dosahuje len 52 percent, najmenej za posledných 70 rokov. FOTO - JPL

n v súčasnosti obsahuje iba 52 percent svojej kapacity. Je to najnižšia úroveň za posledných 70 rokov a prognózy do budúcnosti nie sú optimistické. Hrozí dokonca, že vyše 8 miliónov obyvateľov New Yorku, závislých na dodávke vody z tejto oblasti, bude musieť radikálne obmedziť spotrebu. Starosta mesta Michael Bloomberg 26. marca vyhlásil, že pokračovanie vysychania v rezervoári by mohlo vážne ohroziť bezpečnosť mesta a priľahlých oblastí.

Rezervoár Ashokan sa nachádza v Catskill Mountains na rozlohe približne 215 štvorcových kilometrov. Multispektrálne snímky oblasti, získané pomocou prístroja Aster na družici Terra ukázali, že vysychanie je oveľa dramatickejšie, ako sa doteraz predpokladalo. Je pravdepodobné, že je to následok suchej a horúcej klímy, ktorá v posledných rokoch v tejto oblasti panuje. Nadmerné sucho totiž ovplyvňuje aj mechanizmus prirodzeného dopĺňania Ashokanu, ktoré sa v posledných rokoch prakticky zastavilo. (rp)