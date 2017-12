Ako privolať šťastenu? Vedecky!

Život je hra, často aj s prvkami hazardu. Tak prečo to neskúsiť s hazardnými hrami alebo aspoň s lotom? Editorka britského časopisu New Scientist sa pokúsila získať vedecké, čiže zaručené recepty na výhru.

12. nov 2009 o 0:00 Michal Ač





BRATISLAVA. Kto by nechcel vyhrávať v kasíne či v lotérii takpovediac so zárukou? Editorka New Scientistu Helen Thomsonová skúsila zistiť, ako na to. Mala pred očami žiarivý príklad Ashleyho Revella.

Tento londýnsky dobrodruh pred niekoľkými rokmi speňažil celý svoj majetok a s vyše 76–tisíc librami odletel do kasína v Las Vegas.

Všetko položil na červenú.

Červená sedmička

Guľôčka sa zastavila na sedmičke. Je červená. Revell vyhral, ako keby chcel dokázať platnosť rady britského kozmológa Stephena Hawkinga: keď už chcete hrať, najviac šancí máte, ak dáte všetko na jednu stávku.

Hawkingova rada má však jeden háčik: na jedného šťastného Revella pripadá najmenej jeden nešťastník, ktorý podobnú stávku prehral, no svet sa o ňom dozvedel iba ak z nekrológu.



V lotérii musíte dávať tie najmenej obľúbené čísla, povedzme 39, 40, 41, 43, 45 a 47. Ak vyhráte prvú cenu, budete pravdepodobne jediný výherca. V lotérii musíte dávať tie najmenej obľúbené čísla, povedzme 39, 40, 41, 43, 45 a 47. Ak vyhráte prvú cenu, budete pravdepodobne jediný výherca.

Vedeckejšie to urobil pred vyše štyridsiatimi rokmi Edward Thorp, študent matematiky z Massachusettského technického inštitútu.

Vydal sa do kasína s vlastnoručne vyrobeným minipočítačom zabudovaným v topánke, ktorý „nakŕmil“ údajmi o rýchlosti rulety a polohe guľôčky. Potom stačilo iba včas staviť na čísla z vyrátanej oblasti.

Thorp na svojom vynáleze zbohatol, problém je však v tom, že teraz už kasína o tejto nelegálnej možnosti vedia.

Po čiernej červená?

Schopnosti matematikov by sa možno dali využiť lepšie. Existuje predsa niečo ako pravdepodobnosť a tá v prípade rulety hovorí, že jedna farba nemôže padať donekonečna.

Takže treba počkať, až padne trebárs päťkrát čierna, a začať stavať na červenú.

Keď padne opäť čierna, zdvojnásobíte vklad a znovu dáte červenú. Nakoniec predsa musíte vyhrať. Je tu však drobný problém. Ruleta nemá pamäť, a aj po piatich čiernych bude pravdepodobnosť, že padne červená päťdesiatpercentná (ak nerátame zelenú nulu). Keď začnete s desiatimi librami, po siedmich neúspešných pokusoch už budete potrebovať 1280 libier.

Ak konečne vyhráte, vaša výhra bude iba desať libier, čo je obrovský nepomer vložených a vyhratých peňazí. Obeťou tejto „vedeckej“ stratégie sa už stal nejeden hazardný hráč.

Tadiaľto cesta nevedie. Čo tak skúsiť to s Black Jackom? Tam je tiež jedna matematická cesta: ak máte dobrú pamäť, môžete si zapamätať karty, ktoré zostali v balíku, čím získate oproti dílerovi značnú výhodu. Aj táto možnosť je však nelegálna.

Magické čísla

Legálny recept, ako sa nedeliť o prvú cenu v lotérii, našiel Simon Cox, matematik zo Southamptonskej univerzity.

Pred desiatimi rokmi zanalyzoval 113 ťahov. Porovnal čísla podľa toho, ako často ich ľudia dávajú, a zistil, že najpopulárnejšia je sedmička. Naopak, k najmenej používaným patrili 26, 34, 44, 46, 47 a 49. Súvisí to s tým, že ľudia majú radi mágiu a dávajú svoje dáta narodenia, takže čísla po 31 sa na tiketoch zjavujú menej často.

Preto treba najviac veriť práve najmenej obľúbeným číslam, povedzme 39, 40, 41, 43, 45 a 47. Ak vyhráte prvú cenu, budete s vysokou pravdepodobnosťou jediný výherca.

Problém spočíva v tom, že na tieto čísla budete zrejme čakať sedem storočí.