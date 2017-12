Pozor na mozgy

Prečo vyhynuli neandertálci? Britský evolučný psychológ Robin Dunbar ponúka v knihe Príbeh rodu Homo niekoľko hypotéz.

12. nov 2009 o 0:00 Michal Ač

Jednou z možností sú prudké a časté výkyvy teplôt počas poslednej doby ľadovej. Aj keď telo neandertálcov sa nižším teplotám prispôsobilo, existovala hranica, za ktorou už ich adaptačné schopnosti zlyhávali.

Nie je taktiež vylúčené, uvažuje Dunbar, že našich bratancov vražedne zasiahli mikróby pochádzajúce z teplejších častí sveta, ktoré sa s kromaňoncami už „skamarátili“ a ktoré prišli do Európy spolu s nimi. Bol by to podobný príbeh ako epidémie osýpok, ktoré koncom 19. storočia vyvolali medzi juhoamerickými Indiánmi európski misionári.

Je tu ešte tretia hypotéza, ktorú Dunbar nespomína: čo ak neandertálcov zahubili veľké mozgy?

Homo neanderthalensis mal v porovnaní s Homo sapiens v priemere väčší mozog. Väčší mozog je možno niekedy dobrá vec, no určite nie v okamihu pôrodu.

Neandertálske ženy okrem toho, že zrejme mali pri pôrode oveľa väčšie problémy ako tie dnešné, museli mať aj oveľa širšiu panvu, aby ňou prešiel väčší mozog.

Širšia panva znamená nižšiu pohyblivosť. Neumožňovala zrejme rýchly únik pred predátormi, z ktorých azda najnebezpečnejší boli lovci z tlupy Homo sapiens.

Parafrázujúc Kurta Vonneguta jr., rád by som na záver v mene nášho moderného rodu konštatoval: ďakujeme ti, veľký mozog, že si nás zbavil neandertálcov.